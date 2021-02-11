10 лютого у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги виконали трансплантацію органів одразу п’ятьом пацієнтам.

Про це повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

Серце, печінка і три нирки – такий результат нашого вчорашнього дня! Перша в Україні посмертна трансплантація органів у 2021 році не просто виконана у Львові, серце і нирки отримали саме жителі нашого міста. Донором для них також стала львів’янка, – повідомив Олег Самчук

45-річна мешканка Львова стала посмертним донором, в неї стався розрив аневризми з крововиливом у мозок. Рідні жінки ухвалили важке, але доленосне і рятівне для чотирьох інших людей рішення.

Лікарі вишикувались у коридор пошани, яким проводили померлу в операційну, та подякували її рідним за мужнє рішення.

Відтепер серце битиметься у грудях 22-річного Василя, нирки отримали 36-річна мати двох дітей Оксана та 34-річний Ярослав, який є також батьком двох малюків.

Печінка врятувала життя 46-річній багатодітній матері Галині.

Цього ж дня в лікарні було трансплантовано ще одну нирку від живого донора своєму родичу.

Трансплантологія в Україні

За планом МОЗ, в Україні за 2021 рік планують провести 250 операцій з трансплантації органів і тканин.

За словами Максима Степанова, за три роки Україна повинна досягти повної трансплантаційної незалежності, в 2021 році планується провести першу трансплантацію легенів, а також верхніх і нижніх кінцівок, що стане важливим кроком для порятунку наших військових.

Джерело: Олег Самчук