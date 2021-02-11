Після старту вакцинації проти коронавірусу у світі почала ширитися інформація про різноманітні побічні ефекти вакцин. Лихоманка, болі у м’язах, висипання, алергія – далеко неповний перелік реакцій організму на речовину. Інформують і про летальні випадки. Через це у людей виникає паніка та страх перед вакцинацією. Та чи варто боятися імунізації?

Що відомо про побічні ефекти вакцин проти коронавірусу, хто зацікавлений у поширенні такої інформації та кому справді не варто поспішати імунізуватися, Фактам ICTV розповів інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Побічні ефекти від вакцин проти Covid-19 – що про них відомо

Нині фахівці з усього світу інформують про найрізноманітніші реакції організму людини на вакцини. Їх можна поділити на п’ять груп, зазначає Вадим Арістов.

Біль у місці щеплення – нерідко вакциновані скаржаться на неприємні відчуття у місці уколу, такою реакція організму є й на інші вакцини.

– нерідко вакциновані скаржаться на неприємні відчуття у місці уколу, такою реакція організму є й на інші вакцини. Загальні симптоми захворювання – лихоманка, втома, головний біль, ломота в суглобах і біль в м’язах.

За словами інфекціоніста, такі симптоми можуть тривати протягом одного чи двох днів.

– Для їх подолання не варто вживати знеболювальні чи жарознижувальні препарати, тому що після цього може фіксуватися зниження відповіді на вакцинацію, – зазначає Вадим Арістов.

Але якщо вони тривають довше або до них додаються респіраторні симптоми, то варто звертатися до лікаря та навіть робити тест на коронавірус.

Алергійні реакції негайного типу – вони можуть бути у легкій чи важкій формі; анафілаксія може бути протипоказанням для наступного введення вакцини подібного типу, а легка кропив’янка – приводом для консультації алерголога перед наступною процедурою.

– Алергічні реакції негайного типу проявляються зазвичай протягом 30 хвилин. Тому протягом цього часу люди мають перебувати під наглядом лікаря у медичному закладі, – додає інфекціоніст.

Щодо алергічних реакцій негайного типу у вигляді анафілаксії, то нині у світі фіксується незначна кількість таких випадків.

– Pfizer – 5 випадків на 1 млн щеплень, Moderna – 2,8 випадків на 1 млн щеплень. Це досить небагато, – коментує Вадим Арістов.

Алергійні реакції сповільненого типу – почервоніння у місці уведення з чіткою обмежувальною лінією, яка відділяє місце ін’єкції від кольору шкіри.

Вони проявляються через тиждень. Поки невідомо, чи буде це вважатися алергічною реакцією, поки не є протипоказанням для введення вакцини на другому етапі, коментує фахівець.

Набряки обличчя у місцях введення дермальних філерів, наприклад, гіалуронової кислоти.

– Після вакцинації у місцях, де проводились такі косметологічні маніпуляції, можуть з’являтися набряки. Про цей побічний ефект є достатньо повідомлень. Тому людей, які проводили собі такі процедури, треба попереджати про це заздалегідь, – говорить Вадим Арістов.

Водночас, за його словами, ці побічні реакції є типовими для вакцин. Поки вакцини проти коронавірусу ввели в обіг за екстреною реєстрацією, їхнє дослідження ще триває. Попередні дані кажуть про незначну частоту названих побічних реакцій, однак з часом науковці матимуть точніші цифри і можливість їх порівняти між собою.

Інформаційні війни між країнами-розробниками

Читаючи інформацію про властивості вакцин та їхні побічні реакції, варто розуміти, що нині відбувається протистояння між країнами, компанії яких створили ці продукти. Тому вони зацікавлені у просуванні своєї вакцини й у критиці рецепта конкурента.

Через це не треба сліпо засуджувати будь-яку вакцину без перевірки наукових фактів і статистичних даних.

Особливо це стосується публікацій про поодинокі випадки серйозних несприятливих реакцій після проведення вакцинації. Таких реакцій одиниці на мільйон введень, однак кожну з них перетворюють на сенсацію. Про оцінку ситуації варто читати з різних джерел, із ЗМІ, які працюють у різних країнах.

– Відбуваються геополітичні війни. Є три світи, які просувають свою вакцину проти коронавірусу. Це – США, Китай та Росія. Вони спонсорують обговорення переваг одних і недоліків інших вакцин. Істину ж шукати треба десь посередині, застосовуючи критичне мислення до інтерпретації наукових досліджень, – говорить Вадим Арістов.

Кому не варто вакцинуватися

Попри те, що не треба сприймати будь-яку інформацію на віру, сліпо вірити новинам про побічні реакції вакцин та боятися щеплення, деяким громадянам все-таки варто утриматися від імунізації.

За словами Вадима Арістова, є групи населення, які мають бути обережними з вакцинацією:

ті, хто вживав препарати з антитілами до коронавірусу (моноклональні антитіла, плазма реконвалесцентів) – з моменту закінчення прийому ліків має пройти 90 днів;

(моноклональні антитіла, плазма реконвалесцентів) – з моменту закінчення прийому ліків має пройти 90 днів; діти менше 16-18 років – безпечність та ефективність вакцинації поки не вивчені, тому вона не проводиться;

– безпечність та ефективність вакцинації поки не вивчені, тому вона не проводиться; вагітні жінки та ті, хто годує – також поки вплив вакцин на їхній організм вивчений недостатньо, тому варто індивідуально зважити ризики інфікування та вакцинації;

– також поки вплив вакцин на їхній організм вивчений недостатньо, тому варто індивідуально зважити ризики інфікування та вакцинації; ті, хто перехворів – протипоказання до вакцинації немає; єдине, що вимагається – щоб людина на момент щеплення не хворіла та закінчила терміни самоізоляції.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні має після 15 лютого розпочатися вакцинація проти коронавірусу. Країна очікує на перші партії речовини.

Однак не всі українці ставляться до імунізації позитивно, у деяких є побоювання.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.