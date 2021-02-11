Скільки калорій в яблуках

Яблуко є унікальним продуктом, адже ним ми можемо насолоджуватись цілорічно. У цьому плоді багато вітамінів А, С, B1, В2, P та Е. Яблуко нормалізує травлення, є хорошою профілактикою авітамінозу, допомагає роботі серцево-судинної системи, має велику кількість заліза та знижує ризик виникнення раку підшлункової залози.

Скільки калорій міститься в яблуках та в різних варіантах їхнього приготування, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.