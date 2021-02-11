Скільки калорій в яблуках

Яблуко – калорійність
Калорійність простого домашнього яблука становить 57 ккал (238 кДж).
Калорійність яблука Голден
Калорійність яблука Голден – 52.76 ккал (220 кДж).
Яблуко має велику кількість вітаміну С, заліза і клітковини. Також у цьому сорті є багато цукру, тому вони не рекомендуються людям з діабетом і тим, хто вирішив схуднути.
Яблуко зелене – калорійність
Зелене яблуко містить в собі калій, магній, кальцій, залізо, фосфор, марганець.
Його харчова цінність – 46.23 ккал (193 кДж).
Калорійність печеного яблука
Печені яблука є менш корисні, аніж свіжі, адже мають менше вітаміну С. Але вони дозволені під час дієт, коли заборонені свіжі фрукти.
На 100 грам продукту калорійність печеного яблука становить 49 ккал (206 кДж).
Яблуко червоне – калорійність
Калорійність – 72 ккал (300 кДж).
Денна норма яблук – 300-400 грамів. Також рекомендуємо їсти шкірку яблук, адже там найбільш корисні речовини.
Яблоко Симиренка – калорийность
Калорійність яблука Симиренка 45 ккал (188 кДж). У них міститься багато пектину і клітковини, які покращують роботу шлунка та очищують кишківник.
Сушені яблука – калорійність
Сушені яблука є джерелом заліза. Цей мікроелемент покращує стан шкіри, бере участь у кровотворенні й у роботі головного мозку.
Калорійність сушених яблук становить 253 ккал (1,059 кДж).
Яблуко Айдаред – калорійність
Харчова цінність продукту на 100 грам становить 46.39 ккал (194 кДж).
Яблуко Фуджі – калорійність
Яблука Фуджі мають дуже тривалий термін зберігання, на відміну від інших яблук.
Їхня харчова цінність – 69.26 ккал (289 кДж).
Яблука Чемпіон – калорійність
47 ккал (197 кДж).
Яблуко Лігол – калорійність
Лігол – зимовий сорт яблук, який був отриманий в результаті схрещування сортів Лігол та Голден Делішес. Калорійність – 46 ккал (193 кДж).
Штрудель з яблуками – калорійність
Калорійність яблучного штруделя на 100 грамів продукту становить 244.42 ккал (1023 кДж).
Пиріг з яблуками – калорійність
Калорійність солодкого пирога з яблуками – 267 ккал (1,117 кДж).
Мочені яблука – калорійність
Калорійність мочених яблук становить від 32 до 48 ккал на 100 г.
Мочені яблука є низькокалорійними, тому прекрасно підходять людям, які хочуть схуднути. З корисного: вони підвищують працездатність шлунка та сприяють очищенню організму.