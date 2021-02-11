Державна санітарна інспекція в Польщі після проведення 1,7 млн щеплень від Covid-19 зафіксувала 1,5 тис. випадків побічних ефектів, з них 11 закінчилися летально.

1 308 з них мали легкий характер, людина відчувала незначне погіршення самопочуття.

Також були зафіксовані такі реакції: почервоніння і біль в місці уколу, головний біль, запаморочення, знепритомнення, задишка, підвищена температура тіла.

Щонайменше в двох з 11 летальних випадків лікарі мають сумнів щодо їх зв’язку з попередньо зробленим щепленням.

Речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич запевнив, що у разі виявлення у пацієнта побічних реакцій на щеплення відбувається перевірка за участі державної санітарно-епідемічної інспекції, Інституту публічного здоров’я, державного управління гігієни, фармацевтичної інспекції і виробника вакцини.

Ці інстанції мають встановити зв’язок між смертю людини і введенням вакцини у кожному окремому випадку.

Вакцинація в Польщі

Глобальна вакцинація населення в Польщі розпочалась 27 грудня 2020 року. Уряд країни уклав п’ять угод з різними виробниками: Astra Zeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, CureVac, Moderna.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик оголосив, що всі іноземці, які регулярно легально проживають на території Польщі, зможуть отримати безкоштовне щеплення.

Для цього потрібно мати карту поляка, тимчасову або постійну посвідку на проживання.

Джерело: Interia.pl