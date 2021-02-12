Целюліт з’являється незалежно від віку та статі, але частіше за все – у жінок. Водночас він досить сильно впливає на сприйняття свого тіла та самооцінку.

Косметолог Анна Машковська розповіла Фактам ICTV про лікування целюліту та його небезпеку.

Що таке целюліт

Целюліт – нерівномірний розподіл підшкірно-жирової клітковини, який виникає внаслідок порушення мікроциркуляції тканин, а саме:

порушення або уповільнення кровопостачання, унаслідок клітини не отримують поживні речовини і кисень;

поганий відтік лімфи, яка затримується в міжклітинному просторі і не здатна вивести продукти розпаду та токсини.

Його утворенню сприяють: малорухливий спосіб життя, захворювання судин (набуті, спадкові), харчування, гормональний дисбаланс, погана екологія, стрес.

Він не має віку (може дати знати про себе вже у 15-16 років) і здебільшого спостерігається у жінок (особливість гормонального фону).

Який буває целюліт

Клінічна класифікація виділяє чотири стадії целюліту:

нерівномірне відкладення у вигляді “апельсинової шкірки” проявляється, коли взяти складку шкіри на ногах або сідницях; нерівномірне відкладення видно при напружених м’язах (наприклад, жінка стоїть на каблуках і на передній поверхні стегна спостерігається даний естетичний недолік); прояв апельсинової шкірки видно неозброєним оком, в ногах відчувається важкість; важка стадія, прояв судинної сітки, значні дефекти і яскравий прояв “апельсинової шкіри”, точніше “бугрів”.

Як вилікувати целюліт

За словами косметолога, щоб вирішити цей естетичний і медичний недолік, підхід повинен бути комплексним, від організації свого раціону, сну та відпочинку, до спорту та косметологічних процедур.

Також целюліту можна позбутися, якщо звернутися до декількох спеціалістів:

дієтолог/нутриціолог – спланує ваш раціон, дасть поради з харчування: як бути ситим, мати гарний вигляд і самопочуття, врегулює ваш водний баланс;

ендокринолог (часто на фоні порушення загальної гормональної системи відбувається неконтрольоване ожиріння яке важко врегулювати самотужки);

фітнес тренер – привести до ладу загальний м’язовий каркас і поставу (розім’ятися після довгого “сидячого” робочого дня. Ідеально комбінувати заняття, додати плавання та біг зранку).

– Я рекомендую робити фізіотерапевтичні апаратні методики, такі як Lpg масаж. Це ефективна і приємна процедура, модернізована платформа з вакуумно-роликового масажу. Ви перебуваєте у спеціальному костюмі, що забезпечує безболісність і досить глибоке опрацювання підшкірно-жирової клітковини, – зазначила Машковська.

Також можна додати пресотерапію – фізіотерапевтичний масаж повітрям у спеціальному костюмі. Косметолог пояснив, що під час затримки води її надлишок “здавлює” клітини, візуально утворюючи “апельсинову” шкіру. Під час масажу також тренуються м’язи і можна побачити ефект схуднення.

Такі процедури рекомендовані курсом, 10-15 разів, 2-3 рази на тиждень, повторювати кожні півроку.

Лікування целюліту в домашніх умовах

– Рекомендую не займатися самолікуванням і самоназначенням процедур в домашніх умовах, адже необхідно шукати і лікувати причину целюліту, – стверджує Машковська.

Вона зазначає, що вдома можна лише тримати на рівні результат після косметологічних процедур, виконуючи рекомендації спеціаліста. Саме лікар має назначити необхідні домашні процедури та засоби, якими можна користуватись.

Вдома можна виконувати рекомендовані фізичні вправи, а також обов’язково необхідно переглянути своє харчування.

Також косметолог рекомендує звертати увагу на якість сну, адже науково доведено, що брак сну може спровокувати порушення ваги, а оскільки целюліт – це вже нерівномірний розподіл підшкірно-жирової клітковини, його прояв буде лише збільшуватися.

Чи небезпечний целюліт

Не потрібно запускати прояви целюліту, адже це не лише естетичний дефект.

– Целюліт – це порушення мікроциркуляції тканин, і з медичного точки погляду здатен призвести до: захворювання вен та судин (від ламкості волосся до більш серйозних захворювань), – додала спеціаліст.

Детоксикація організму

Популярна зараз програма детоксикації організму шкідлива для шлунково-кишкового тракту. Лікар Євгенія Белінська стверджує: якщо людина не стежить за своїм раціоном, то жодна так звана чистка їй не допоможе.

Потрібно стежити за правильним харчуванням і мати помірні фізичні навантаження для того, щоб бути здоровим.

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