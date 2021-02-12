PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Чим шкідливе інтервальне голодування і чому воно не допомагає схуднути

Останнім часом поширеною є думка, що голодування корисне для організму.

схуднення

Але, за словами лікаря-гастроентеролога Євгенії Белінської, голодування немає нічого спільного з чимось корисним.

– Я не підтримую тенденцію інтервального голодування для схуднення. Крім того, якщо у людини є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту і вона голодує, то це може тільки погіршити ситуацію, – пояснює лікар у програмі Є здорове питання Фактам ICTV.

Також гастроентеролог зазначає, щойно людина припинить інтервальне голодування, вага після схуднення повернеться. Як наслідок, потім такі пацієнти звертаються до лікарів і скаржаться, що товстішають, хоча не багато їдять.

Сьогодні, щоб схуднути, не потрібно знущатися над своїм організмом. Часто фахівці зазначають, що секрет ідеальної фігури полягає у правильному харчуванні.

Це не тільки не так складно, як здається на перший погляд, а ще й корисно. Як почати правильно харчуватися – можна прочитати у нашому матеріалі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка