Останнім часом поширеною є думка, що голодування корисне для організму.

Але, за словами лікаря-гастроентеролога Євгенії Белінської, голодування немає нічого спільного з чимось корисним.

– Я не підтримую тенденцію інтервального голодування для схуднення. Крім того, якщо у людини є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту і вона голодує, то це може тільки погіршити ситуацію, – пояснює лікар у програмі Є здорове питання Фактам ICTV.

Також гастроентеролог зазначає, щойно людина припинить інтервальне голодування, вага після схуднення повернеться. Як наслідок, потім такі пацієнти звертаються до лікарів і скаржаться, що товстішають, хоча не багато їдять.

Сьогодні, щоб схуднути, не потрібно знущатися над своїм організмом. Часто фахівці зазначають, що секрет ідеальної фігури полягає у правильному харчуванні.

Це не тільки не так складно, як здається на перший погляд, а ще й корисно. Як почати правильно харчуватися – можна прочитати у нашому матеріалі.