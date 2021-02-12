Дослідження Гельсінського університету показує, що коронавірус заповнює приміщення приблизно за 15 хвилин.

Для того, щоб з’ясувати це, вчені створили нешкідливу модель вірусу phi6, яка схожа за своїм розміром та структурою на вірус Covid-19, і помістили в просторому ресторанному залі.

Вже за 15 хвилин вірус можна було виявити в будь-якій частині кімнати.

Щойно джерело поширення вірусу залишало приміщення, його концентрація в повітрі різко знижувалась впродовж кількох хвилин. Якісна вентиляція приміщення також виявилась ефективною.

За словами доцента мікробіології та вірусолога Ніни Атанасової, це дослідження демонструє, що для стримання розповсюдження коронавірусу дуже важливо контролювати кількість відвідувачів, дистанцію між ними, своєчасно провітрювати приміщення, а також слідкувати за періодичним зміненням людей у закладі.

Виявлення коронавірусу

Польська компанія ML System розробила пристрій, який виявляє Covid-19 за 10 секунд шляхом аналізу дихання людини.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що пристрій швидко пройде клінічні дослідження і піде в масове виробництво.

Джерело: Фінський метеорологічний інститут