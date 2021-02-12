Менеджер здоров’я: як обрати сімейного лікаря

У 2017 році розпочалась медична реформа, яка дає кожному українцеві можливість самостійно обирати лікаря. Незважаючи на те, що реформі вже чотири роки, так само гостро стоїть питання про те, як обрати потрібного фахівця.

Грамотний терапевт – це менеджер здоров’я, – каже Вадим Жежера, головний лікар медичного центру VERUM, в інтерв’ю виданню Новое Время. На його думку, профілактика, діагностика, лікування – основні функції сімейного лікаря або терапевта.

Профілактична функція полягає в запобіганні захворюванням, що є ефективнішим, ніж їхнє лікування.

– Ми зобов’язані грати на випередження, але без довірчого контакту з пацієнтом досягти цього складно, – вважає Жежера. – Якщо лікар має репутацію і тисячі відгуків в інтернеті, а пацієнтові з ним некомфортно, то продовжувати такі стосунки не варто. Головне, що має бути між пацієнтом і сімейним лікарем – це довіра. Інакше кожне призначення несвідомо ставитимуть під сумнів.

Процес діагностики починається з моменту, коли пацієнт з’являється на порозі кабінету. Спершу терапевт оцінює настрій, емоційний стан, ходу, колір шкіри. Після, зібравши повний анамнез, може дати повноцінні рекомендації.

Лікування захворювань терапевтом полягає у веденні неускладнених випадків. Велику роль тут відіграє спрямовувальна функція, коли терапевт призначає візит до вузького фахівця. Пройшовши необхідні обстеження, пацієнт повертається до терапевта і звіряє призначення. Лікар допомагає зіставити їх і розібратися в сумісності лікарських препаратів.

У виборі сімейного лікаря варто спиратися на низку ознак. Так, первинний візит до лікаря має тривати щонайменше півгодини – за цей час терапевт збере сімейний анамнез. А якщо пацієнт прийшов із конкретною скаргою, лікар повинен призначити перший етап лікування і час наступного візиту, щоб оцінити ефективність.

Корекція способу життя також входить в обов’язки сімейного лікаря – як частина превентивної медицини. На думку експерта, часом достатньо скорегувати сон або харчування, щоб досягти кращої якості життя.

Це стосується і шкідливих звичок – терапевт повинен брати безпосередню участь у позбавленні від них. Корекція має бути орієнтована на конкретну людину, з урахуванням усіх особливостей.

– Наприклад, захворювання, пов’язані з курінням, практично не піддаються терапії за умови, що вплив тютюнових смол на організм триває. У такому разі важливо спільно з пацієнтом знайти спосіб зменшити ризики. Ідеально – кинути. Але в разі злісного куріння буде ефективним навіть перейти на нікотинові продукти, що усувають процес горіння, – вважає Вадим Жежера.

Знайти свого сімейного лікаря або терапевта – реально. Але потрібно пам’ятати про роль довіри, що зробить роботу між лікарем і пацієнтом плідною, і дасть змогу терапевту позитивно впливати на спосіб життя та його якість.

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