Ще кілька років тому споживання сирого м’яса могло дивувати, але сьогодні подібні страви стають дедалі популярнішими.

Однак фахівці застерігають, що вживати термічно не оброблені м’ясні продукти небезпечно, оскільки вони можуть стати причиною складних захворювань.

– Не потрібно їсти термічно не оброблене м’ясо. Але якщо ви все ж наважилися на це, то повинні відразу оцінити всі ризики для здоров’я. Оскільки саме через сире м’ясо можна заразитися свинячим або бичачим ціп’яком (паразити, які з’являються у кишківнику людини, і від яких дуже важко позбутися,- Ред.), – пояснює лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська у програмі Є здорове питання Фактам ICTV.

Правильне харчування взимку

Часто у зимові місяці, коли стає холодніше і світловий день скорочується, дехто відчуває підвищений апетит.

Тому ми починаємо їсти більше солодкої, жирної їжі, щоб забезпечити себе великою кількістю енергії та зігрітися. Однак не варто забувати, що наша працездатність і продуктивність пов’язані з тим, що ми їмо.

Правила правильного харчування взимку, щоб залишатися бадьорим, – читайте у нашому матеріалі.