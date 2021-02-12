Імунітет – найважливіша система організму людини, яка захищає його від великої кількості збудників хвороб. Навіть якщо ви захворієте, то хвороба має пройти швидше, легше та без ускладнень завдяки цій системі.

Імунолог, генетик і дієтолог Людмила Гончарова розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання, що впливає на імунітет людини, як можна його захистити та як лікувати аутоімунні захворювання їжею.

Що знижує імунітет

Люди звикли казати, що імунітет знижується від стресу. Проте лікар Людмила Гончарова стверджує, що це підміна понять, адже на імунітет здатні впливати близько 15 гормонів (адреналін, норадреналін, кортизол та ін.), які виробляться від стресу.

– Для того, щоб ці гормони вироблялись, необхідна велика кількість амінокислот, мінералів, тому важливо правильно харчуватися. Але, якщо клітинам бракує корисних речовин з їжі, тоді в організмі може відбутися поломка, – зазначає імунолог.

Також вона стверджує, що 80% імунітету людини перебуває в кишківнику. Саме цей орган розміром 7-12 метрів керує тілом та мозком. Кишківник виконує важливу функцію – засвоєння корисних речовин, за допомогою яких працює організм.

Також він здатний виробляти близько 20 гормонів. Цікавий факт – 95% гормону щастя “живе” саме у цьому органі і лише 5% – у мозку.

– Ми функціонуємо завдяки їжі, яку споживаємо. Тобто це спеціальний будівельний матеріал для всіх клітин нашого тіла, – каже Гончарова.

Як зміцнити імунітет

За словами лікаря, зміцнити імунітет можна за допомогою імуномодуляції.

– У нас є клітити імунної системи – імуноглобуліни, і знову ж таки, потрібно правильно харчуватися, вживати достатню кількість білків, які засвоюються, а для цього необхідно повністю вивчити процеси обміну в організмі, – наголосила вона.

Якщо вживати достатню кількість білків, то клітини імунітету будуть утворюватися у нормальному режимі, що покращить стан здоров’я та якість життя.

Кожній людині необхідно знати на якому рівні захисту перебуває імунна система, тоді будь-яке захворювання не буде для людини чимось неочікуваним.

Як перевірити імунітет

У профілактичних цілях слід звертатися до імунолога, щоб провести всі необхідні аналізи, зокрема імунограму. Завдяки комплексу лабораторних досліджень можна побачити стан клітин імунної системи та які процеси відбуваються в організмі (онконавантаження, бактеріальна, або вірусна інфекція, чи вистачає організму сил боротися зі збудниками хвороб).

Для імунограми потрібно здати кров з вени.

Приводом для направлення на діагностику можуть бути:

часті захворювання інфекційного генезу (частіше шести разів на рік);

міалгія (м’язовий біль) без фізичних навантажень;

збільшення лімфовузлів без явних причин;

гіпертермії неясного генезу (понад два тижні);

втрата ваги за умови нормального харчування та звичайної активності.

– Я рекомендую звертатися до лікаря заздалегідь, щоб запобігти виникненню хвроби, адже імунологія – це профілактична медицина. Водночас грамотний імунолог має пояснити, що потрібно робити, щоб завжди бути здоровим, – стверджує Гончарова.

За її словами, до лікарів приходять тоді, коли захворювання в комплексі, вони системні і в аутоімунному стані.

– Пацієнти хочуть якнайшвидше вийти з цього стану, але процес відновлення потребує часу та сил. Необхідно мінімум три місяці працювати над собою, щоб відновити всі процеси імунної системи, – наголосила вона.

Скільки коштує перевірка імунітету

Мінімальний аналіз – €350

Усі харчові панелі, гормональний скринінг – €3 тис.

Вітаміни, імуномодулятори, імунодепресанти та імунітет

Лікар стверджує, що без консультації лікарів та відповідних аналізів не варто приймати вітаміни С, D та цинк, які стали дуже популярними в період Covid-19.

Без діагностики вживання цих речовин може викликати негативні реакції організму, які можуть загострити супутні хвороби та ослабити імунітет.

Також імунолог стверджує, що деякі лікарі можуть призначати для лікування хвороб, які пов’язані з імунною системою, імуностимулятори.

– Імуностимулятори не працють, адже внутрішньовенні препарати дорогі та нерезультативні. У цьому випадку працює здорова їжа – білки, вуглеводи та жири, які індивідуально підходять кожній людині і не травлять організм, а збагачують, – зазначила імунолог.

Також Гончарова негативно ставиться до імунодепресантів. За її словами, вони пригнічують імунну систему.

Три закони здоров’я

Вода. Наш організм та його клітини працюють завдяки воді. Якщо людина не п’є воду, то постійно хворітиме. До того ж імунні клітини не зможуть за таких умов захищати організм від бактерій, вірусів, грибів.

Правильне харчування. Харчування слід добирати відповідно до імунної системи людини та її геному. У кожної людини є свої ДНК, є ферменти, завдяки яким їжа засвоюється в організмі. Якщо людина споживає неправильну їжу, то, відповідно, кишківник запалюється. Це запалення може перерости у будь-яку іншу хронічну хворобу. Передусім, від цього страждають слизові оболонки і збудники хвороб можуть легко потрапити в організм і викликати інші захворювання.

Хороший настрій та сон.

– Якщо виконуватиме два перших пункти, то з третім теж все буде гаразм. Коли є хороший настрій, вам хочеться всього. Це дуже важливо, – підсумував лікар.

Як підвищити імунітет взимку

Овочі та фрукти, багато води, прогулянки на свіжому повітрі, спорт та хобі – ці прості речі допоможуть підвищити імунітет в умовах пандемії, уникнути стресу і зайвих переживань.

Дієтологи радять у свій раціон обов’язково ввести корисні жири, які захищають наші легені, – трохи вершкового масла, м’ясо, рибу, яйця, кисломолочні продукти, горіхи та насіння.

Детальніше про те, як підвищити імунітет взимку, читайте на Фактах ICTV.