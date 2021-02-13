Чи потрібно вживати пробіотики і у яких продуктах вони містяться

Сьогодні у суспільстві вже встиг сформуватися певний тренд на пробіотики, які активно рекламують як ефективний засіб від найрізноманітніших проблем.

Однак фахівці радять не поспішати бігти і купувати цю добавку. Оскільки насправді користі від неї не так вже й багато, як звикли вважати.

– Пробіотики, які ви сьогодні можете придбати в аптеці, – це капсули або суспензії, які містять лактобіфідобактерії. Коли лікарі прописують вам подібні препарати, то обирають серед них такі, у яких є пребіотичний компонент – живильне середовище для вашої мікрофлори. Поки на тлі цього пребіотику виросте своя флора, яка виконуватиме необхідну функцію, ми можемо замінити її пробіотичними компонентами, – пояснює лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська у програмі Є здорове питання Фактам ICTV.

Однак медик додає, що в кишечнику людини живуть мільярди бактерій і цими двома чи трьома, які є в пробіотику, неможливо досягнути вражаючого ефекту, про який так часто говорять.

Натомість Євгенія Белінська зазначає, якщо вас все ж цікавлять пробіотики, то потрібно нормально харчуватися і вживати кисло-молочні продукти, а не купувати різні препарати в аптеках.

Якщо ви ще досі не перейшли на здорове харчування, то наші прості поради, як почати правильно харчуватися, вам у цьому допоможуть.