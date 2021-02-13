Які корисні речовини містяться в хурмі. Чим корисна хурма для чоловіків і жінок, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Чим корисна хурма

позитивно впливає на зір;

профілактика серцево-судинних захворювань;

нормалізація роботи серця, кишківника, артеріального тиску, рівня холестерину;

зменшує ризик запальних процесів в організмі;

зміцнює імунну систему;

омолоджує організм;

запобігає розвитку анемії;

покращує настрій (є своєрідним антидепресантом);

бореться з набряками;

компенсує нестачу йоду;

є профілактикою сечокам’яної хвороби.

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Складники хурми

До складу ягоди входять:

вітаміни А, В, С;

яблучна та лимонна кислота;

залізо;

кальцій;

мідь;

йод;

калій;

марганець;

катехіни;

глюкоза;

сахароза;

рослинна клітковина.

Чим корисна хурма для жінок

Хурма має багато корисних речовин. Для жінки вона стане в пригоді, якщо вона планує зачаття дитини.

Ягода допомагає виводити токсини та нормалізує кровообіг. Такий процес в організмі забезпечує здоровий колір та запобігає появі акне. Висока концентрація вітамінів омолоджує шкіру, розгладжуючи зморшки, і зменшує її жирність.

Як зробити маску для обличчя із хурми:

Для початку, очистьте плід від шкірки. Розімніть вилкою м’якоть та позбудьтеся соку. Додайте жовток, ложку йогурту та кілька крапель олії з виноградної кісточки. Перемішайте суміш. Очистьте шкіру обличчя. Нанесіть маску та тримайте 30 хвилин. Змийте теплою водою.

Чим корисна хурма для чоловіків

Чоловіки важко переносять нестачу магнію в організмі. Це проявляється у м’язових спазмах, дратівливості чи навіть депресії.

Хурма має прекрасний тонізувальний ефект, і в ній достатньо цього макроелементу для денної норми чоловіка. Це все впливає на загальне самопочуття, на працездатність, поліпшення апетиту і на стан нервової системи.

Також вітаміни цього плоду поліпшують функції передміхурової залози та посилюють потенцію.

Харчова цінність хурми

У середньому один плід хурми важить 180 грамів, тобто це приблизно 112 ккал.

Якщо взяти 100 грамів хурми, то його харчову цінність ви дізнаєтесь у таблиці калорійності:

Графік поживних речовин:

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Протипоказання хурми

Цей плід є багатим на цукор, тому краще його уникати хворим на цукровий діабет. Окрім нього, хурма протипоказана людям, які мають:

надлишкову вагу;

патологію підшлункової залози;

чутливість до йоду;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

гострий панкреатит;

індивідуальну непереносність.

Також під час вживання цієї ягоди зверніть увагу на її смак. Якщо вона терпка, то плід ще не достиг, і краще почекати. Терпкість сигналізує про високий вміст танінів, які погіршують роботу кишківника. Тому хурму потрібно їсти тільки доспілою.

Правила вживання фруктів

Німецькі дієтологи радять не вживати фрукти на ніч, тому що це може спричинити проблеми з травленням, а також сприяти набору зайвої ваги. Також у фруктах багато фруктози, а вона сприяє припливу енергії та заважає спокійно заснути.

Ще один момент, який потрібно знати, що пізні перекуси фруктами шкідливі, бо їжа вночі затримується в товстій кишці, бродить і призводить до здуття живота. Детальніше про це ви зможете прочитати у матеріалі Фактів ICTV.