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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Як правильно харчуватися, щоб бути здоровим – поради лікаря

Щоб не довелося ходити на прийом до гастроентеролога, потрібно почати правильно харчуватися.

правильне харчування

Зокрема, фахівці радять, якщо ви хочете правильно харчуватися, то необхідно навчитися не переїдати і робити свій раціон збалансованим.

– Крім того, потрібно вживати достатню кількість рідини. Не 3 чи 1,5 л, як останнім часом звикли вважати, а стільки, скільки вимагає ваш організм. А ще, щоб не зверататися до лікаря, ви повинні звести до мінімуму кількість стресів, мати достатньо фізичних навантажень і забезпечити собі здоровий сон, – пояснює лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська у програмі Є здорове питання Фактам ICTV.

Досить часто можна почути, що правильне і здорове харчування – це досить дороге задоволення. Однак свій раціон можна урізноманітнити різними продуктами.

Які бюджетні продукти підходять для правильного харчування – читайте у нашому матеріалі.

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