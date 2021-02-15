Адаптовані вакцини від нових видів Covid-19 проходитимуть реєстрацію в Європейському агентстві лікарських засобів швидше, ніж базові препарати.
Про це на брифінгу в Брюсселі повідомила Вівіан Лоонела – офіційний представник Єврокомісії.
Лоонела пояснила це тим, що для створення адаптованих варіантів вакцин не потрібно буде починати розробку і дослідження з самого початку, достатньо допрацювати вже існуючий варіант.
Член Єврокомісії навела приклад із адаптацією вакцин проти грипу, при розробці яких дослідники користувались вже проведеними дослідженнями.
Випробування вакцини на дітях
Оксфордський університет у Великій Британії повідомив, що розпочинає випробування вакцини AstraZeneca на дітях віком від 6 до 17 років.
Наразі зареєстровано вже 300 добровольців, з них щеплення вакциною AstraZeneca зроблять лише 240, інші – щеплення від менінгіту, яке викликає схожі реакції.
Науковці хочуть дослідити природу імунної відповіді дитячого організму на коронавірус.