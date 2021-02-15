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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Адаптовані вакцини від Covid-19 реєструватимуть швидше – представник Єврокомісії

Адаптовані вакцини від нових видів Covid-19 проходитимуть реєстрацію в Європейському агентстві лікарських засобів швидше, ніж базові препарати.

вакцина

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомила Вівіан Лоонела – офіційний представник Єврокомісії.

Лоонела пояснила це тим, що для створення адаптованих варіантів вакцин не потрібно буде починати розробку і дослідження з самого початку, достатньо допрацювати вже існуючий варіант.

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Член Єврокомісії навела приклад із адаптацією вакцин проти грипу, при розробці яких дослідники користувались вже проведеними дослідженнями.

Випробування вакцини на дітях

Оксфордський університет у Великій Британії повідомив, що розпочинає випробування вакцини AstraZeneca на дітях віком від 6 до 17 років.

Наразі зареєстровано вже 300 добровольців, з них щеплення вакциною AstraZeneca зроблять лише 240, інші – щеплення від менінгіту, яке викликає схожі реакції.

Науковці хочуть дослідити природу імунної відповіді дитячого організму на коронавірус.

Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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