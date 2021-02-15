Що можна їсти годуючій мамі – список продуктів

Нині немає єдиної поради щодо харчування жінки, яка годує грудьми. У МОЗ України зазначають, що ця тема має безліч міфів і невиправданих табу.

Лікарі зазначають, що мами, які годують мають харчуватися повноцінно та споживати свіжі овочі, фрукти, ягоди, м’ясо та рибу. Саме такий раціон підтримає здоров’я матері.

Факти ICTV поспілкувалися з дієтологом Олесею Добрянською та гінекологом Світланою Коханенко про харчування для жінок, які годують грудьми та про те, які продукти їм можна вживати.

Які продукти можна їсти

Гінеколог Світлана Коханенко скептично ставиться до спеціальних дієт під час годування грудьми.

– Зараз не вітаються різні види дієт під час годування грудьми. Також такі дієти, які передбачають в раціоні лише варене, їжу пару, гречку, супи, без овочів і фруктів, тільки шкодить жінці. Мама може отримати серйозний дефіцит вітамінів та мінералів, що викликає випадіння волосся, зубів, погіршення стану шкіри та багато іншого, – стверджує лікар.

За її словами, харчування має бути повноцінним та збалансованим. Продукти, які жінка любить та завжди вживала, можна їсти, але у помірній кількості. Варто слідкувати за реакцією дитини на певні продукти.

– Якщо дитина добре реагує на деякі фрукти, овочі, молочні продукти, то чому б їх не їсти. Але якщо у дитини коліки, алергічна реакція, тоді слід обов’язково припинити вживати ці продукти та звернутися до лікаря, – додала гінеколог.

Також лікар радить вести харчовий щоденник, де жінка записуватиме всі продукти, які вона вживає, і за допомогою цього відстежуватиме реакцію дитина на їжу.

Дієтолог зазначає, що жінкам, які годують груддю, варто збільшити кількість калорій на 450-500 ккал.

– Приблизно від 2 300 до 2 500 ккал на день для годуючих жінок в порівнянні з 1 800- 2 000 ккал на день для помірно активних, не вагітних жінок, які не годують грудьми. На кількість додаткових калорій також впливає вік, ІМТ, рівень активності та ступінь грудного вигодовування (грудне вигодовування, змішане, штучне сумішшю), – каже спеціаліст.

Які продукти не можна їсти

Дієтолог Олеся Добрянська стверджує, що з раціону краще прибрати потенційні алергени, які посилюють газоутворення: цільне молоко, кава, шоколад, мед, білокачанна капуста, броколі, бобові, салат.

Якщо у дитини алергія на коров’яче молоко, не слід вживати продукти з БМК (білок коров’ячого молока) та споріднені: цільне молоко, вершки, сметана, сир, йогурт, кисломолочні продукти, яловичина (перехресні реакції), козяче молоко (перехресні реакції).

У разі, якщо жінка має харчову алергію, тоді варто дотримуватися елімінаційної дієти в залежності від причинно-значущого алергену. Не слід вживати рибу та м’ясо – джерела незамінних амінокислот та омега-3 жирні кислоти, а також молочні продукти – кальцій 1 200-1 500 мг та вітамін D.

– Щодо алкоголю, то безпечної дози не існує. Якщо жінка випила келих вина, має пройти не менше 3-5 годин від прийому напою до годування, – зазначила дієтолог.

Також Добрянська рекомендує зменшити кількість вживання кофеїну, адже новонароджені діти повільніше розщеплюють кофеїн, що може призвести до дратівливості, поганого сну, збудженості. Слід вживати менш як 300 мг на день, а це 2-3 чашки кави.

У МОЗ радять не пити непастеризоване молоко, не їсти сирувате м’ясо чи рибу, сушену рибу, домашні заготовки м’яса, погано промиті чи взагалі брудні овочі та фрукти, чи розморожувати м’ясо поза холодильником.

Поради для жінок у період лактації

Споживати лише повністю приготовлені м’ясо, птиця та яйця;

Риба та морепродукти також повинні бути повністю приготовані, аби мінімізувати ризик отруєння;

Вживання сирої риби (наприклад суші) підвищує ризик виникнення гельмінтозів на додачу до ризику інфікування мікроорганізмами, що потрапили на продукт під час приготування;

Правильна термічна обробка: запікати, тушкувати, готувати на пару та відварювати;

Особиста гігієна. Ретельне миття поверхонь, на яких готується їжа;

Ретельне промивання сирих овочів та фруктів;

Відмова від споживання пророщеної зелені: сирих паростків та злакових культур, бактерії в них можуть проникати в насіння через пошкодження його оболонок, що практично виключає їх повне видалення за допомогою миття;

Читати етикетки та звертати увагу на термін придатності продукту;

Об’єктивно оцінювати продукти на їх цілісність та за органолептичними показниками.

До слова, під час захворювань печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та під час панкреатиту лікарі призначають пацієнтам Дієту №5. Це одна з найпоширеніших дієт, яку рекомендують гастроентерологи та терапевти.

Під час такої дієти не потрібно виключати білки, жири та вуглеводи, адже це медична дієта, яка направлена не на схуднення, а на оздоровлення.

Детальніше про дієту №5 читайте у матеріалі Фактів ICTV.