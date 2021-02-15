КТ може виявити рак легень на ранніх стадіях – дослідження

Діагностика легень методом комп’ютерної томографії здатна у 70% випадків показати, чи не розвивається в них рак ще на першій чи другій його стадії. Процедура дасть змогу раніше розпочати лікування цієї хвороби, яка часто розвивається непомітно.

Про це свідчать результати дослідження британських лікарів у межах Національної служби охорони здоров’я країни.

Науковці провели КТ 12 100 людям віком 55-78 років, які палять або кинули палити, в клініці Університетського коледжу Лондона. З них у 180 виявили рак легень, водночас 70% із цих випадків зафіксовані тоді, коли рак перебував на першій або другій стадії.

– Це справді серйозний прорив у виявленні та лікуванні раку легень. Ми не мали способу його ранньої діагностики й визначення лікування для аж такої кількості людей, які на нього хворіють, – зазначив керівник дослідження, лікар Сем Джейнс.

За словами експертів, висновки свідчать про те, що уряд має розпочати регулярний скринінг курців та колишніх курців, щоб зменшити наслідки цієї хвороби. За рік у близько 48 тис. британців діагностують цю хворобу, і 35 100 помирають від неї – це 96 пацієнтів на день.

– Рак легенів є найбільшим вбивцею у Великій Британії, і раннє виявлення пропонує найкращі шанси на медичне лікування та порятунок життя, – стверджує голова клінічної консультативної групи британської коаліції з вивчення раку легенів, лікар Роберт Рінтул.

Результати дослідження лікарі опублікують у науковому журналі до кінця року.

Рак легенів є особливо тяжкою формою онкології, оскільки його важко виявити, і три з чотирьох випадків діагностуються на останніх стадіях, коли вже занадто пізно надавати людині лікування.

Нині у Великій Британії, а також в Україні, пацієнтів з підозрою на рак легень направляють на КТ лише після рентгенівського сканування. Але на рентгені не завжди можна відрізнити ракову пухлину від інших патологій.

Чим відрізняється МРТ від КТ

Магнітно-резонансна томографія – це один з найкращих і найточніших способів діагностики патології в м’яких тканинах організму.

Водночас комп’ютерна томографія дає змогу проаналізувати внутрішні структури організму. Там використовують рентгенівське випромінювання для передання зображень структур внутрішніх органів.

Детальніше про відмінності між КТ та МРТ читайте у матеріалі Фактів ICTV.