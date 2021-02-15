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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

На 70% смертельніший: науковці дослідили британський штам Covid-19

Новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявився на 70% смертельнішим за вихідний вид вірусу.

Пацієнт з коронавірусом

Про це повідомили британські науковці у новому звіті. Вони підрахували, що штам В.1.1.7, може бути на 30% – 70% більш смертельним за початковий вірус.

Цей штам зафіксували 82 країни. Особливо блискавично він поширюється у США.

– Ці висновки засвідчують, що штам B.1.1.7, найімовірніше, стане домінантним варіантом у багатьох штатах США до березня 2021 року, що призведе до подальшого сплеску Covid-19 у країні, якщо тільки негайно не будуть впроваджувати заходи, щоб зменшити поширення вірусу, – зазначили науковці у звіті.

Дослідження показали, що штам, який зафіксували у Великій Британії більш трансмісивний. Науковці заявили, що потрібно буде проводити більш масштабні дослідження щодо смертності.

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Вчені також стурбовані тим, що варіант може надалі мутувати, а вакцина проти нього буде неефективною.

Науковці заявили, що висока смертність від коронавірусу у Великій Британії може бути пов’язана з високим вірусним навантаженням або більшою кількістю вірусів в організмі людей, що негативно впливає на перебіг Covid-19.

Новий штам коронавірусу

14 грудня 2020 року у Британії зафіксували новий штам коронавірусу. За інформацією науковців, він міг поширюватися на території країни ще з вересня.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон вже заявляв, що новий штам Covid-19 може бути до 70% більш заразним, ніж попередні.

У січні у Великій Британії щодня помирали приблизно 1 тис. людей з коронавірусом. З 1 до 28 січня 2021 року у Великій Британії померла 28 171 людина.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Sciencealert

Фото: Dreamstime

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