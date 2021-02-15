Днями стало відомо, що у Гвінеї (країна на заході Африки) зафіксували новий спалах лихоманки Ебола. За інформацією місцевого міністерства охорони здоров’я, у місті Нзерекорі підтвердили сім випадків зараження хворобою.

Водночас чотири пацієнти вже померли. Тим часом у Демократичній Республіці Конго також повідомили про три випадки зараження небезпечним вірусом.

Факти ICTV розповідають, що таке лихаманка Ебола, які її симптоми і чи може вона загрожувати Україні.

Що відомо про хворобу

Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це вірусне захворювання. Воно передається через контакт з інфікованими тваринами – кажанами, дикими антилопами, мавпами тощо.

Серед людей вона поширюється шляхом безпосереднього контакту з інфікованою кров’ю, іншими рідинами хворого, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

До країн, в яких було зафіксовано спалахи лихоманки Ебола, належать Демократична Республіка Конго, Гана, Гвінея, Ліберія, Малі, Сьєрра-Леоне, Нігерія, Сенегал та інші.

Симптоми Еболи

Згідно з інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, інкубаційний період хвороби може становити від 2 до 21 днів (частіше 7-8 днів). Вона починається раптово.

Перші симптоми Еболи (так звана суха стадія):

раптова поява лихоманки (температура тіла підвищується до 39–40 °С);

м’язові болі;

головний біль (переважно в лобових чи потиличних ділянках);

біль у горлі.

Більш пізні симптоми (так звана волога стадія):

блювота;

діарея;

висипання;

порушення функцій нирок і печінки;

внутрішні та зовнішні кровотечі (наприклад, виділення крові з ясен, кров у випорожненнях).

Смерть настає в 60–85% тяжких випадків на 7-9-й день.

Чи може вірус Ебола загрожувати Україні

Стратег, інфекціоніст Вадим Арістов у коментарі Фактам ICTV говорить, що наразі в України немає підстав для хвилювання, однак достатньо однієї людини, яка може завезти і поширити цей вірус. Особливо враховуючи те, що в світі вже було близько 40 спалахів цієї інфекції, то є ймовірність, що хвороба з часом може охопити як країни Європи, так і Україну.

Але тоді може виникнути ситуація, яка була і на початку коронавірусу. Оскільки через неготовність до правильних алгоритмів дій почнеться інфікування медичного персоналу. В результаті чого ціла лікарня може перетворитися на спалах хвороби. Далі це пошириться через близьких і друзів на регіон. Розгортання спалаху буде важко зупинити через відсутність або неспроможність державних інститутів у інфекційному контролі і відстеженні контактів хворих.

За словами стратега та інфекціоніста, особливе значення у протистоянні небезпечним інфекціям має державна інфраструктура. Передусім – нова вертикаль Центру з контролю та попередження захворювань, який так і не створили замість Санітарно-епідеміологічної служби.

– Рівень смертності від хвороби, яку спричинює вірус Ебола, становить від 25 до 90%. Тому, щоб могти протистояти хворобі, у регіонах повинні бути епідеміологи, які зможуть відстежити контакти хворого, організувати карантин всіх контактних осіб і дезінфекцію приміщень, які відвідував хворий, проведуть навчання місцевих громад і організують вакцинацію людей.

В лікарнях повинні діяти ефективні заходи інфекційного контролю. Після розпаду СРСР його залишки було знищено – що видно і за станом інженерних комунікацій (вентиляція, каналізація, ізоляційні бокси), і за підходами до стандартизації навичок і підтримки кваліфікації. У нас в країні не проводяться жодні навчання щодо того, як повинні реагувати медики, коли є перші випадки подібної інфекції.

А надалі ситуація залежить буквально від дрібниць – чи є у медиків засоби індивідуального захисту, чи вміють вони ним справді користуватись, чи є персонал для проведення правильної дезінфекції, чи правильно в лікарні утилізують відходи і стерилізують медичне обладнання. Якщо ж цього всього не знати, то можна легко інфікуватися і спричинити спалах хвороби, – пояснює Вадим Арістов.

Експерт додає, що в країні на випадок спалаху Еболи повинен бути і протокол поховання, і чітка вертикаль контролю ритуальних служб. Зокрема, люди, які не тільки беруть участь у похованні, але й підходять до тіла на 1 м, мають бути в гумових чоботах, рукавичках, спеціальному одязі.

Разом з тим Вадим Арістов звертає увагу, що у разі спалаху вірусу Еболи постає інше важливе питання – медичного забезпечення країни необхідними препаратами. Адже прямих ліків проти хвороби немає, але є дороговартісні два препарати на основі моноклональних антитіл. Час, який знадобиться на завезення цих ліків для інфікованих і вакцини для людей у зоні спалаху – це питання вже національної безпеки.

Як не захворіти

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначають, щоб не заразитися, потрібно ретельно мити руки, контактувати з тваринами у захисному одязі і термічно обробляти продукти тваринництва, щоб знезаразити їжу.

Лікарям, які працюють з хворими, не можна контактувати із рідинами пацієнтів, потрібно використовувати рукавички та засоби індивідуального захисту, знезаражені медичні інструменти, а після відвідування хворого та догляду за ним регулярно мити руки.

Спеціального лікування хвороби, спричиненої вірусом Ебола немає, хворих лікують симптоматично. Але у 2019 році Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину проти Еболи, щоб мати змогу контролювати смертельні спалаху вірусу в Конго.

А у січні цього року ВООЗ та три провідні медичні організації світу оголосили про створення глобального запасу вакцин проти вірусу.

Препарат розробила транснаціональна фармацевтична компанія Merck, Sharp&Dohme (MSD) за підтримки уряду США. Він зберігатиметься у Женеві.