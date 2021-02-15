Дві дози вакцини Pfizer на 94% знижують кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це свідчить дослідження найбільшої мережі медичних послуг в Ізраїлі – Clalit. Ефективність препарату визначали через опитування.

Всього у дослідженні взяли участь 600 тис. повністю вакцинованих людей, а також 600 тис. невакцинованих. Серед щеплених респондентів 170 тис. старші за 60 років.

За словами дослідників, анамнези обидвох груп не відрізнялися один від одного, що дозволило дуже детально вивчити ефект від отриманих доз вакцини. Ефективність вакцини помітили як серед людей віком від 70 років, так і у молоді.

– Це свідчить про те, що вакцина проти коронавірусу Pfizer в реальності ефективна через тиждень після другої дози, так само, як це було виявлено в клінічному дослідженні перед дозволом препарату для масової вакцинації, – зазначив головний директор з питань інновацій Clalit Ран Балісер.

Також він додав, що ефективність вакцини Pfizer зростає через два тижні або більше після другої дози препарату.

Ізраїль залишається світовим лідером за кількістю введених вакцин проти Covid-19 на душу населення. 42,8% ізраїльтян отримали щонайменше одну дозу препарату, а 27,7% — дві дози.

Вакцинація в ЄС

Європейський Союз планує до кінця літа провести вакцинацію серед усіх охочих.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон зазначив, що для цього необхідно збільшити обсяги виробництва. Однак на будівництво нових заводів потрібно чимало часу, тому він пропонує використовувати потужності уже наявних підприємств.

Детальніше про вакцинацію в ЄС читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The Times of Israel