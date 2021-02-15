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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Випробування вакцини на дітях і щеплення літніх людей: коронавірус у світі 15 лютого

Посилення локдауну, нові випробування вакцини і заяви ВООЗ. Факти ICTV зібрали головні новини 15 лютого про Covid-19.

Випробування вакцини на дітях і щеплення літніх людей: коронавірус у світі 15 лютого

На півночі В’єтнаму в провінції Хайзионг вводиться 15-денний жорсткий локдаун через спалах коронавірусу. В’їзд в провінцію обмежено і дозволено тільки у крайніх випадках.

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Голова МОЗ України Максим Степанов повідомив, що в понеділок компанія AstraZeneca може подати документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я стверджують, що на початок епідемії коронавірусу в Китаї спалах був значно більшим, ніж вважалося на той момент.

За словами керівника розслідувального напрямку місії Пітера Бена Ембарека, в грудні 2019 року в Ухані хворих було більше ніж офіційно зареєстрованих, а мутацій на той момент існувало вже 13.

У Великій Британії розпочалися випробування вакцини AstraZeneca на дітях. Їх проводитиме Оксфордський університет, наразі зареєстровано вже близько 300 добровольців віком від 6 до 17 років.

Науковці хочуть з’ясувати природу імунної відповіді дитячого організму на коронавірус.

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У Великій Британії стартувала вакцинація літніх людей, віком від 65 до 69 років. Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенок сподівається, що до кінця 2021 року коронавірус завдяки вакцинам та лікам стане звичайною хворобою на кшталт грипу.

ВООЗ передбачає, що новим південноафриканським штамом коронавірусу можна заразитися повторно, а також закликає вакцинуватися тих людей, які вже перехворіли на Covid-19.

Коронавірус в Україні 

Станом на 15 лютого в Україні зафіксовано вже 1 273 475 випадків коронавірусу.

Добовий приріст цього разу склав 2 332 випадки, одужало понад 2,4 тис. осіб, госпіталізовано 1 145. Померли від ускладнень – 62 особи.

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