Як безкоштовно перевірити серце та судини в Україні

Найпоширенішими захворюваннями серед українців є серцево-судинні захворювання, які у 68% закінчуються летальними випадками.

З січня по листопад 2020 року від ішемічної хвороби серця померло понад 250 тис. українців. Тому профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних хвороб входять до Програми медичних гарантій у 2021 році.

Симптоми серцево-судинних захворювань

болісні та неприємні відчуття у ділянці груднини;

задишка, поява набряків;

запаморочення і головний біль;

порушення ритму або частоти серцевих скорочень;

підвищена стомлюваність та інші.

У разі інсульту людина може відчувати інтенсивний постійний біль за грудиною (відчуття тяжкості, тиску, печіння), тривалістю понад 15 хв, що віддає у ліву руку або нижню щелепу, раптове порушення мови, поява асиметрії обличчя, раптові слабкість або оніміння в кінцівках, інтенсивний головний біль.

За програмою Доступні ліки пацієнт може отримати у лікаря рецепт на будь-які ліки з 219 препаратів від серцево-судинних захворювань, які покриває ця ініціатива. Деякі з них можна забрати в аптеці безкоштовно, а інші з доплатою.

Якщо сімейний лікар виписує направлення до кардіолога або, наприклад, УЗД серця, то ці послуги також є безоплатними.

Безкоштовні послуги пацієнтам з інфарктом чи інсультом

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

медична реабілітація в гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратних матеріалів;

ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

харчування в стаціонарних умовах.

– До тарифів за медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету, – зазначили у НСЗУ.

У Національній службі здоров’я України анонсували розширення обсягу послуг, які можуть стати безкоштовними для пацієнтів з інсультом чи інфарктом найближчим часом.

До переліку можуть додати ліки для таких пацієнтів, але нині такий Реєстр лікарських засобів ще не затверджений.

Як надати першу допомогу під час інсульту

Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку.

Якщо ви відчули або помітили у когось симптоми, варто одразу викликати швидку допомогу за номером 103 та максимально точно описати симптоми.

Під час очікування бригади швидкої потрібно дещо зробити для людини з підозрою на інсульт: забезпечити спокій, не давати їсти та пити, знайти та приготувати лікарські засоби, які приймає людина на постійній основі.

Детальніше про допомогу під час інсульту читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НСЗУ