Імбир для схуднення: рецепти чаю

Імбир – це дуже корисний продукт, який має протизапальний, антисептичний і ранозагоювальний ефекти.
Також він допомагає розщеплювати жири, що сприяє схудненню. Але для цього потрібно правильно його вживати. Як це зробити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Імбир – доступний продукт для споживача, адже його можна знайти у будь-якому продуктовому магазині. Його можна придбати і у формі порошку, і сам корінь рослини.
Імбир можна по-різному використовувати:
- сушити;
- подрібнювати і додавати в їжу;
- робити солодощі;
- заварювати чай.
Калорійність імбиру на 100 грамів продукту:
Калорійність імбиру – 86.50 ккал (362 кДж).
Співвідношення білків, жирів та вуглеводів:
Користь імбиру
У ньому присутні вітаміни А, В і С, магній, фосфор, кальцій, натрій, залізо, цинк та калій, а ще багато важливих амінокислот.
Застуда. Ця рослина допомагає зміцнити імунітет і боротися з різними інфекціями.
Серцево-судинна система. Знижує рівень холестерину і допомагає запобігти тромбозу – згортанню крові.
Жіноче здоров’я. Імбир допомагає поліпшити гормональний фон, полегшує менструальний біль і лікує запалення статевих органів.
Імбир для схуднення
Також імбир стимулює мозковий кровообіг, тобто є джерелом енергії. Запобігає виробленню організмом зайвого кортизолу, надлишок якого зупиняє процес розщеплення жирів. А ще покращує роботу травної системи та нейтралізує гази, що допомагає досягти ефекту плаского живота.
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Як приготувати напій з імбиром для схуднення
1.Чай з імбиром
Найпопулярніший напій для схуднення – це чай з імбиром.
Для прикладу ми орієнтуватимемося на літр чаю. Для такого об’єму вам знадобиться:
- трав’яний чай (4 чайних ложки);
- корінь імбиру – шматочок у 4 см завдовжки;
- половина лимона;
- м’ята (за бажанням).
Нарізаємо імбир тонкими скибочками, додаємо зішкрябану шкірку лимона та заливаємо 500 мл води. Далі – варимо 15 хв. на маленькому вогні.
Додаємо сам лимон та м’яту й залишаємо на 10 хв., щоб напій настоявся. Окремо слід заварити ще 500 мілілітрів чаю та змішати з імбирним настоєм.
2. Імбирний чай з медом:
- очистьте корінь імбиру та тонко наріжте його;
- залийте 500 мл води та додайте половину очищеного від шкірки лимона;
- залишіть на 20-30 хвилин;
- коли напій трохи охолоне, додайте 2-3 столові ложки меду.
Як пити чай з імбиром для схуднення
Заварений чай варто пити невеликими ковтками впродовж усього дня.
ВАЖЛИВО! Імбир бадьорить організм, тому не вживайте його перед сном.
Види яблук і калорії в них
Яблуко – це теж унікальний продукт для нашого організму. Воно нормалізує травлення і є профілактикою авітамінозу.
Про види яблук і калорії в них, читайте в матеріалі Фактів ICTV.