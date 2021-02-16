Імбир для схуднення: рецепти чаю

Імбир – це дуже корисний продукт, який має протизапальний, антисептичний і ранозагоювальний ефекти.

Також він допомагає розщеплювати жири, що сприяє схудненню. Але для цього потрібно правильно його вживати. Як це зробити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Імбир – доступний продукт для споживача, адже його можна знайти у будь-якому продуктовому магазині. Його можна придбати і у формі порошку, і сам корінь рослини.

Імбир можна по-різному використовувати:

сушити;

подрібнювати і додавати в їжу;

робити солодощі;

заварювати чай.

Калорійність імбиру на 100 грамів продукту:

Калорійність імбиру – 86.50 ккал (362 кДж).

Співвідношення білків, жирів та вуглеводів:

Користь імбиру

У ньому присутні вітаміни А, В і С, магній, фосфор, кальцій, натрій, залізо, цинк та калій, а ще багато важливих амінокислот.

Застуда. Ця рослина допомагає зміцнити імунітет і боротися з різними інфекціями.

Серцево-судинна система. Знижує рівень холестерину і допомагає запобігти тромбозу – згортанню крові.

Жіноче здоров’я. Імбир допомагає поліпшити гормональний фон, полегшує менструальний біль і лікує запалення статевих органів.

Імбир для схуднення

Також імбир стимулює мозковий кровообіг, тобто є джерелом енергії. Запобігає виробленню організмом зайвого кортизолу, надлишок якого зупиняє процес розщеплення жирів. А ще покращує роботу травної системи та нейтралізує гази, що допомагає досягти ефекту плаского живота.

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Як приготувати напій з імбиром для схуднення

1.Чай з імбиром

Найпопулярніший напій для схуднення – це чай з імбиром.

Для прикладу ми орієнтуватимемося на літр чаю. Для такого об’єму вам знадобиться:

трав’яний чай (4 чайних ложки);

корінь імбиру – шматочок у 4 см завдовжки;

половина лимона;

м’ята (за бажанням).

Нарізаємо імбир тонкими скибочками, додаємо зішкрябану шкірку лимона та заливаємо 500 мл води. Далі – варимо 15 хв. на маленькому вогні.

Додаємо сам лимон та м’яту й залишаємо на 10 хв., щоб напій настоявся. Окремо слід заварити ще 500 мілілітрів чаю та змішати з імбирним настоєм.

2. Імбирний чай з медом:

очистьте корінь імбиру та тонко наріжте його;

залийте 500 мл води та додайте половину очищеного від шкірки лимона;

залишіть на 20-30 хвилин;

коли напій трохи охолоне, додайте 2-3 столові ложки меду.

Як пити чай з імбиром для схуднення

Заварений чай варто пити невеликими ковтками впродовж усього дня.

ВАЖЛИВО! Імбир бадьорить організм, тому не вживайте його перед сном.

Види яблук і калорії в них



Яблуко – це теж унікальний продукт для нашого організму. Воно нормалізує травлення і є профілактикою авітамінозу.

Про види яблук і калорії в них, читайте в матеріалі Фактів ICTV.