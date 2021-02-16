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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Валентина Летяк |

Коронавірус не передається немовлятам з молоком матері – дослідження

Матері з діагнозом Covid-19 не передають вірус своїм новонародженим дітям під час годування груддю. Однак немовлята з молоком отримують антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус, йдеться в дослідженні вчених із Медичного центру Університету Рочестера в Нью-Йорку.

Немовля

Американські дослідники проаналізували 37 зразків грудного молока жінок, хворих на коронавірус.

У жодному з них вони не виявили фрагментів вірусу, але майже дві третини зразків містили антитіла до коронавірусу.

Далі вчені мають намір перевірити, як впливатиме на грудне молоко вакцина від Covid-19. Для цього дослідники набрали нову групу матерів.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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