У Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з Covid-19, зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.

Про це на нараді заявила керівник управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

За словами Бойко, в цій лікарні залучені всі ліжка. Напередодні до лікарні потрапили 95 пацієнтів, з них 79 з пневмоніями. Водночас 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові ліжко-місця розгортаються в інших лікарнях. – Центральна міська клінічна лікарня практично не має жодного вільного ліжка. Тобто всі фізичні ліжка, які тільки були в лікарні, нові, старі, всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, в кабінетах лікарів, – зазначає Бойко. Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради відреагував на ситуацію, які склалася в Івано-Франківську. – Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів, – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тис. населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа.

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16 лютого в місті проведуть засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. Також в область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 лютого коронавірус Україні зафіксували у 3 143 людей. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 150 осіб, за весь час пандемії – 24 542.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях та м. Київ (308).

Джерело: Руслан Марцінків, Офіс президента