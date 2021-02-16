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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Німеччина починає безкоштовне експрес-тестування на Covid-19

В Німеччині з 1 першого березня починають безкоштовне експрес-тестування населення на коронавірус. 

Німеччина починає безкоштовне експрес-тестування на Covid-19

Експрес-тест можна буде безкоштовно отримати в центрі тестування або аптеці, повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан та зазначив, що витрати на них планує повністю покрити держава.

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Наразі домашні експрес-тести ще не затверджені регулюючими органами, щойно це станеться – вони стануть доступними для всіх громадян.

Єнс Шпан вважає, що такий варіант тестування забезпечить комфортне та безпечне життя, особливо для шкіл та дитсадків.

Коронавірус в Німеччині 

У місті Оснабрюк в Німеччині жителі будинку для літніх людей повторно інфікувались британським штаммом коронавірусу, після щеплення проти Covid-19.

Пенсіонерів вакцинували препаратом від компаній BioNTech та Pfizer в січні, а в лютому підтвердили хворобу.

У всіх пацієнтів спостерігається легкий перебіг хвороби, це може свідчити про те, що щеплення захистило їх від смертельних ускладнень.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Pixabay

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