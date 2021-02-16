Медики Львівської лікарні швидкої допомоги проводжали в операційну донора. У 45-річної жінки трапився крововилив в мозок. Але помираючи, вона врятувала одразу чотири життя.

За рік 10 пересаджених сердець, 20 печінок, 94 нирки. Такого, дійсно, в українській історії ще не було.

Це стало можливим після зміни законодавства в 2019 році. Коли парламент врегулював процедуру так званої посмертної трансплантації, від неродинних донорів.

В Україні запустили пілотний проект. 16 лікарень отримали ліцензії на проведення подібних операцій. І головне – фінансування. У клініках відкриваються нові підрозділи.

Надскладні операції тепер роблять навіть в лікарнях райцентрів.

Хоча 2020-й і став проривом в медицині, але до ідеальної статистики нам ще далеко. В українському листі очікування на пересадку органів, понад 5 тис. українців. Щодня дев’ятеро з них помирають, так і не дочекавшись своєї черги.

Для порівняння у Британії щороку роблять майже 5 тис. трансплантацій. Кожен дорослий британець – потенційний донор. Тут діє так звана презумпція згоди.

У нас же існує, навпаки, презумпція незгоди. Тобто використовувати органи можна тільки, якщо померлий ще за життя надав дозвіл, або якщо близькі сказали так після смерті.

Минулого року з держбюджету на трансплантації за кордоном пішло понад мільярд гривень. В Україні це б коштувало значно менше.

Ентузіазму одних лікарів замало. За рік держава так і не відпрацювала до кінця логістику. Тому трансплантологам інколи доводиться самим сідати за кермо і мчати в іншу область – туди, де знайшовся донор.

Ще одна проблема, в самих лікарях. Багато хто досі не встигає вчасно констатувати смерть мозку у потенційного донора. А значить дає не можливість комусь одужати. Такий діагноз затверджує консиліум лікарів після проведених досліджень.

Найважче переконати родичів дати шанс на життя комусь іншому. Якщо в Європі погоджуються у кожному другому випадку, то в Україні – тільки в кожному п’ятому.

З січня в Україні запрацював реєстр донорів. Кожен українець може надати дозвіл на забір органів після смерті. От тільки бажаючих – небагато.

Пересадка обличчя та рук

У США провели першу в історії пересадку обличчя і трансплантацію рук. Операції провели 22-річному американцю з Нью-Джерсі Джо ДіМео. Перед тим у світі проводили лише дві таких операції, але вони були невдалими.

Хлопець обгорів у автомобільній аварії, яка сталася у 2018 році. Опіки становили понад 80% його тіла. Він втратив губи, повіки, кінцівки пальців ампутували. Джо провели близько 20 реконструктивних операцій, які трохи покращили ситуацію.

У серпні 2020 року чоловіку провели трансплантацію обличчя та рук. Операція тривала 23 години за участі 140 медиків.