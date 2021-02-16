Вакцину AstraZeneca проти коронавірусу подали на реєстрацію в Україні

В Україні вакцину проти коронавірусу виробника Oxford/AstraZeneca подали на реєстрацію.

15 лютого у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Україна уклала контакти на постачання 12 млн доз вакцини від коронавірусу, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що 29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №4613 Про лікарські засоби, який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від коронавірусу в Україні та скорочує її до п’яти днів.

15 лютого ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дозволила використовувати її в межах ініціативи COVAX.

Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії.