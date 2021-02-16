Невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

Під час невідкладного стану людини необхідно телефонувати за єдиним телефонним номером 103. Водночас сімейному лікарю дзвонити не потрібно.

Якщо людина у невідкладному стані не може самостійно викликати швидку, то будь-який свідок такої ситуації зобов’язаний здійснити виклик екстреної медичної допомоги.

Диспетчеру швидкої допомоги варто повідомити:

детальний стан людини та описати скарги;

стать та орієнтований вік людині, якій потрібна допомога;

якщо ви знаєте, то вкажіть причину виникнення невідкладного стану (наприклад, ДТП, пожежа, тощо);

адресу та свої дані.

Не треба перебільшувати або надавати неправдиву інформацію. Також важливо чітко та спокійно відповідати на всі запитання диспетчера.

Диспетчер має право відмовити у виклику, який є не обгрунтованим саме для служби екстреної медичної допомоги. Наприклад, під час температури, коли пацієнт навіть не робив спроби випити жарознижувальний препарат. Або виключно для того, щоб виміряти тиск чи зробити ін’єкцію.

Чи безкоштовна екстрена медична допомога

Надання екстреної медичної допомоги є безоплатним:

на місці події: на вулиці, у громадських місцях, на виробництві, в різноманітних установах;

п ід час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час, у відповідь на звернення медичних працівників;

ід час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час, у відповідь на звернення медичних працівників; під час особистого звернення пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

Бригади екстреної допомоги також виїжджають в разі критичного стану до пацієнтів з коронавірусом, і вже на місці оцінюють, чи потребує людина госпіталізації. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, йому надають необхідну медичну допомогу та рекомендації.

Національна служба здоров’я уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги кожної області країни та міста Київ і у 2020 році виплатила їм понад 13 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам, в тому числі і пацієнтам з коронавірусом.

У 2021 році НСЗУ перерахувала закладам ЕМД майже 3 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам, в тому числі і з Covid-19.

Міністерство охорони здоров’я запускає програму медичних гарантій з 1 квітня 2021 року, яка покриватиме витрати на хіміотерапію та інші медичні послуги для онкохворих.

До програми входитиме лікування хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними, гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Джерело: НСЗУ