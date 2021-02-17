22 лютого Україна повернеться до адаптивного карантину з поділом на чотири зони. Які обмеження діятимуть у зеленій зоні, дізналися Факти ICTV.

Будь-який рівень небезпеки визначається Міністерством охорони здоров’я на основі щоденної оцінки епідемічної ситуації в країні.

Зелений рівень має встановлюватись на всій території України за таких умов:

не менш ніж у 13 регіонах країни рівень захворюваності на грип та ГРВІ не перевищує 50%;

коефіцієнт виявлення випадків зараження Covid-19 менше 5;

Перехід до зеленої зони означає зняття майже всіх обмежень попередніх рівнів або перегляд їх у сторону пом’якшення.

Не зважаючи на лояльність зеленої зони, забороняється:

перебувати без одягнених належним шляхом засобів індивідуального захисту в громадському транспорті, громадських закладах та спорудах;

нехтувати соціальною дистанцією;

перевезення пасажирів в громадському транспорті у більшій кількості, ніж місць для сидіння.

При проведенні масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;

Адаптивний карантин

17 лютого уряд ухвалив рішення про повернення до моделі адаптивного карантину, воно набуде чинності 22 лютого.

На всій іншій території країні автоматично почнуть діяти обмеження жовтої зони. Наразі карантин продовжено до 30 квітня.