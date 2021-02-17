Дієта при цукровому діабеті: що можна і не можна їсти

Цукровий діабет – одне з найпоширеніших та найнебезпечніших хвороб сьогодення. Існує два типи діабету – інсулінозалежний цукровий діабет та інсулінонезалежний цукровий діабет. Причини виникнення різні, але ця хвороба потребує контролю за способом життя, а особливо – харчуванням.
Дієтолог Оксана Скиталінська розповіла Фактам ICTV, як необхідно правильно харчуватися під час діабету, а також дала поради, як запобігти виникненню хвороби.
Цукровий діабет 1 типу – причини виникнення пов’язані з дефіцитом інсуліну. Нестача гормону призводить до того, що його не вистачає навіть на перероблення незначної кількості глюкози, що надійшла в організм.
Унаслідок цього рівень цукру в крові людини підвищується. Найчастіше цей тип зустрічається у дітей, яким все життя вводять ін’єкції інсуліну.
Цукровий діабет 2 типу – причини його появи не пов’язані з нестачею інсуліну, а розвиток його починається через втрату чутливості тканин до гормону підшлункової залози.
Люди з цим типом не потребують додаткових ін’єкцій інсуліну, а для їхнього лікування застосовують лікарські засоби, що стимулюють підшлункову до секреції інсуліну або зменшують стійкість тканин до цього гормону.
– Другий тип розвивається у людей старшого віку, у яких є метаболічний синдром, ожиріння, високий тиск, високий рівень цукру в крові, – зазначає дієтолог.
Харчування надзвичайно важливе для людини, адже цукровий діабет ніколи не розвивається за один день. Цьому передують непомітні зміни в організмі на тлі добробуту.
У людини може потроху зростати маса тіла. Якщо у жінок об’єм талії стає понад 80 см, а у чоловіків понад 94 см, це вже означає, що більшість цих людей мають інсулінорезистентність, яка є першим кроком до початку діабету другого типу або компенсованого цукрового діабету.
Основні правила харчування під час діабету
- Вживати їжу тричі на день – сніданок, обід та вечеря, без перекусів;
- Обирати продукти з низьким глікемічним індексом;
- Не вживати смажену, жирну та солодку їжу. Краще варити, запікати, тушкувати, готувати на пару з мінімальною кількістю олії;
- Не вживати концентровану, додану фруктозу;
- За день необхідно випивати щонайменше 1,5 л звичайної рідини;
- Замінити цукор та солодощі на продукти, які містять вітамін C та B – найкраще підійдуть несолодкі фрукти та ягоди.
Яка дієта найкраще підходить
За словами дієтолога, нині дієта №9 і всі номерні столи в Україні й усьому світі скасовані. Їх вже не існує, але як орієнтир – можна використовувати.
– Ці рекомендації щодо харчування писали тоді, коли у людей було замало знань про певні реакції організму і замало ліків, – каже Скиталінська.
Загалом дієту №9 можна сприймати як середземноморську, де є корисні жири, фрукти, овочі, горіхи, насіння, бобові та цільнозернові страви.
Щоб дотримуватися правил здорового харчування, старайтеся подумки розділити тарілку навпіл. Одну половину розділіть ще раз навпіл – таким чином у вас є три зони.
Перша половина тарілки – різнокольорові овочі (можуть бути термічно оброблені) зелені листові, друга чверть – зернові та висівки, а третя – білкові продукти.
Які продукти можна вживати під час діабету
Необхідно вживати їжу зі складними вуглеводами, які багаті на нежирний білок. Складні вуглеводи – це різноманітні овочі, несолодкі фрукти, цільнозернові крупи, капуста, броколі, нежирне м’ясо.
– Коли ми їмо такі складні вуглеводи, то рівень цукру в крові не піднімається за межі норми. Водночас підшлункова залоза виробляє невелику кількість інсуліну, щоб розщепити глюкозу, – стверджує Скиталінська.
- цільнозернові або висівкові хлібобулочні вироби;
- макаронні вироби з висівками, з твердих сортів пшениці;
- гречана, пшоняна каші;
- м’ясо, риба, птиця нежирних сортів;
- зелень (петрушка, кріп);
- овочі (огірки, кабачок, капуста, броколі, листя салату);
- свіжі ягоди, несолодкі фрукти (яблука, ківі, груші, апельсини, грейпфрут, брусниця, журавлина, чорниця);
- яйця;
- молочні знежирені продукти;
- чай, кава, компоти і соки, які не містять цукру, трав’яні відвари;
Дієтолог радить вживати природну їжу, тобто білкові продукти, які мають низькій глікемічний індекс, а перероблені продукти можуть мати високий індекс. Що більше проварений, подрібнений продукт, то вищий його глікемічний індекс.
– Найкраще відварювати, тушкувати, запікати, готувати на пару всі страви. Водночас смаження необхідно звести до мінімуму, бо продукти, приготовані цим способом, завдають багато шкоди.
По-перше, жир у процесі нагрівання змінює фізіологічні властивості і стає нездоровим для людини. По-друге, смажена їжа – висококалорійна, що теж згубно впливає на організм, – каже фахівець.
Які продукти заборонено вживати під час діабету
Заборонено вживати продукти, у яких глікемічний індекс занадто високий. Коли продукт з високим рівнем розщеплювання потрапляє в організм, то його молекули циркулюють у крові, що відразу підвищує рівень глюкози та інсуліну.
- кондитерські, здобні, борошняні вироби, приготування яких потребує цукру;
- жирне м’ясо, риба, птиця;
- молокопродукти, кисломолочні вироби з високою жирністю;
- жирні м’ясні бульйони;
- солона риба;
- жирна ковбаса;
- макарони, вироблені з м’яких сортів пшениці;
- копченості, спеції, гострі страви;
- родзинки;
- деякі солодкі фрукти (інжир, виноград, банани);
- газовані напої;
- соки, компоти з вмістом цукру;
- алкогольні напої;
- мариновані, солоні овочі.
Приклад меню на один день від дієтолога
Потрібно знати свій рівень цукру в крові, виміряти який можна за допомогою глюкометра, та підібрати продукти, які підходять вашому організму.
Сніданок: яєшня або омлет з овочами (шпинат, броколі, зелена стручкова фасоля, помідор) і шматочок цільнозернового хліба, також можна додати ягоди та чашку несолодкої кави чи чаю.
Обід: овочевий суп на нежирному бульйоні (всі види капусти, морква, гарбуз), можна зробити кашу і салат з овочами.
Вечеря: тушковані овочі і варена риба з несолодким зеленим чаєм.
– Якщо людина відчуває голод між прийомами їжі, то можна повільно перекусити жменькою горіхів, несолодким какао, запеченими або свіжими овочами, склянкою кефіру та шматочком хліба, – додала дієтолог.
Профілактика діабету
- правильно харчуйтеся;
- не навантажуйте підшлункову залозу;
- не вживайте цукор і сіль;
- стежте за своєю вагою;
- займайтеся спортом;
- уникайте стресів;
- стежте за рівнем глюкози в крові;
- відмовтесь від алкоголю і тютюну.
Також різні дієти, наприклад, дієту №5 призначають під час захворювань печінки, жовчного міхура, жовчновивідних шляхів та під час панкреатиту. Це одна з найпоширеніших дієт, яку рекомендують гастроентерологи та терапевти.
Під час такої дієти не потрібно виключати білки, жири та вуглеводи, адже це медична дієта, яка направлена не на схуднення, а на оздоровлення
Детальніше про дієту №5 читайте у матеріалі Фактів ICTV.