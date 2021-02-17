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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Де зареєструватися на Covid-вакцинацію в Україні

Україна має отримати перші поставки вакцини від Covid-19 наприкінці цього тижня або на початку наступного. Тому Міністерство охорони здоров’я активно готується до майбутньої імунізації населення.

Черга на вакцинацію

В Україні вже створили сайт про вакцинацію від Covid-19, де є інформація про етапи щеплення, основні групи, яких вакцинуватимуть, та про те, хто може вакцинуватися безкоштовно.

Прес-служба МОЗ розповіла Фактам ICTV, що механізм формування списків та записів на вакцинацію від коронавірусу передбачає два підходи:

  1. формування списків через роботодавців, тобто за прив’язкою до місця роботи (медики, освітяни, соціальні працівники тощо);
  2. відкриті записи на вакцинацію від Covid-19 для цільових груп, які не прив’язані до місця роботи (наприклад, люди похилого віку).

Де записатися на вакцинацію від Covid-19

Під час 2-4 етапів вакцинації (люди віком 60+):

  • через національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню Covid-19;
  • через заклад охорони здоров’я (реєстратуру, сімейного лікаря), веб-портал медичної інформаційної системи.

Під час 5-го етапу вакцинації (люди віком 18-59 років):

  • портал Дія та його мобільний застосунок;
  • національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню Covid-19.

Вакцинація в Україні

Перші партії вакцини від коронавірусу в Україну повинні були надійти 15 лютого.

Проте міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні затримується через труднощі логістичного та бюрократичного характеру.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

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