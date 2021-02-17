Імунітет до Covid-19 триває щонайменше дев’ять місяців – дослідження

У людей, які перехворіли на коронавірус, імунітет проти Covid-19 може зберігатися упродовж щонайменше дев’яти місяців після одужання.

Про це заявили науковці з Каролінського інституту та клініки Дандериду. Під час дослідження вчені ще весною 2020 року зібрали зразки у 2 149 людей. Але в останній, тобто третій, фазі дослідження кров здали лише 1 884 з них (88% від початкової групи).

За результатами дослідження, 370 людей, у яких розвинулися антитіла до SARS-CoV-2, 96% все ще мали їх через 9 місяців. А дві третини перехворілих мають пам’ять Т-клітин, специфічну для SARS-CoV-2 (клітинний імунітет). Це інша форма імунітету до коронавірусу.

У менше ніж 2% людей без антитіл виявили специфічну пам’ять Т-клітин до коронавірусу. Це підтверджує попередні дослідження, які свідчать про те, що відсутність антитіл – не ознака відсутності імунітету.

Повторно вірус виявили у 1% учасників, що свідчить про низький ризик повторного зараження.

Нині дослідження триває, наступний відбір проб відбудеться в травні, коли очікується, що більшість учасників уже вакцинуються.

Імунітет від коронавірусу

Дослідження громадської охорони здоров’я Англії (PHE), в якому взяли участь понад 20 тис. медичних працівників, засвідчило, що імунітет, набутий в результаті перенесеної інфекції Covid-19, забезпечує 83-відсотковий захист від повторного зараження протягом щонайменше 20 тижнів.

Шансів повторно захворіти на Covid-19 менше, але науковці не відкидають такої можливості.

Детальніше про імунітет від коронавірусу читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Каролінський інститут