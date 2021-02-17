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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Коли робити щеплення тим, хто перехворів на Covid-19: терміни та дози

Українцям, які перехворіли на коронавірус, необхідно робити щеплення проти Covid-19, терміни вакцинації залежать від тяжкості хвороби.

вакцинація, вакцина, щеплення

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів лікар загальної гігієни, екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов.

– Імунітет не постійний, є повторні випадки зараження, тому вакцинуватися потрібно, – говорить Юлій Жигалов.

За його словами, з часом імунна реакція слабшає, тому не потрібно сліпо вірити, що після перенесеного Covid-19 більше не захворієш.

Терміни проведення імунізації

Терміни вакцинації залежать від того, у якій формі людина перехворіла на коронавірус.

– Якщо це була не важка форма захворювання, а легка чи середня, то можна робити щеплення у період від одного до трьох місяців після хвороби, – продовжує фахівець.

Водночас після важкого перебігу хвороби краще не поспішати зі щепленням.

– Ми не знаємо, який ефект буде від цих вакцин. Проводити вакцинацію на ослаблений організм я б не рекомендував. Якщо була важка форма хвороби, потрібно почекати, – коментує Юлій Жигалов.

За його словами, у будь-якому разі потрібна консультація фахівця.

– Чим важче людина перехворіла, тим більше у неї антитіл, тому ймовірність, що вона одразу повторно захворіє, набагато менша. У кожному індивідуальному випадку потрібна консультація з лікарем, – пояснює він.

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Скільки доз необхідно

Тим, хто перехворів на коронавірус, як і іншим людям, потрібні дві дози вакцини проти коронавірусу.

– Потрібні дві дози, щоб закріпити результат. Після першої дози вже імунна відповідь є, після другої – відбувається закріплення ефекту, – підсумовує Юлій Жигалов.

Вакцинація проти коронавірусу

Імунізація проти Covid-19 має розпочатися в Україні вже у лютому 2021 року.

Поки країна чекає на перші партії вакцини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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