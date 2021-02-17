У Франції створили першу маску, яка вбиває коронавірус

Французька компанія BioSerenity розробила першу маску, яка здатна вбивати віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Розробники стверджують, що маска одночасно фільтрує і знезаражує проти Covid-19 завдяки спеціальному текстильному шарові, у якому є молекули циклодекстрину і четвертинного аміаку.

– Ця маска здатна блокувати та вбивати аерозолізовані віруси, – заявив генеральний директор BioSerenity Марк Фруен.

Спеціалісти рекомендують носити одноразову маску не більше чотирьох годин.

Під час досліджень маска на 99,9% захищала від вірусів. Науковці вважають, що вона зможе захищати людину від усіх штамів коронавірусу.

У компанії очікують на сертифікацію хірургічної версії маски 22 лютого. Її вартість становитиме €1,49.

Нова маска проти Covid-19

Американська компанія Blanc розробила нову захисну маску від коронавірусу. Її вже можна придбати від $99 до $199 на краудфандинговій платформі Kickstarter.

Розробники маски попередили, що її можна носити не більше трьох-чотирьох годин на день. Вона повністю закриває обличчя, зокрема очі, та на 99% не пропускає пил.

Джерело: BFMTV