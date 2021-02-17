Україна повертається до адаптивного карантину, Японія розпочинає масову вакцинацію населення, а нове дослідження доводить що антитіла до Covid-19 зберігаються мінімум 9 місяців. Факти ICTV розкажуть найголовніші новини про коронавірус в Україні та світі за 17 лютого.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про повернення України до адаптивного карантину. Області поділятимуться на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони відповідно до епідемічної ситуації. Рішення набуде чинності наступного тижня.

МОЗ України запустило інформаційний веб-портал про вакцинацію від коронавірусу. На сайті детально розписано етапи вакцинації та їх організація, пріоритетні групи та інформацію про вакцини, які отримає Україна, і умови їх зберігання.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що це перша версія порталу, а у другій буде розміщена інформація для медичних працівників.

Коронавірус і вакцинація у світі

Компанії Pfizer і BioNTech повідомили про те, що мають намір поставити на територію Європейського Союзу додаткові 200 млн доз вакцини від коронавірусу. 75 млн доз мають надійти вже в другому кварталі цього року.

Японія розпочинає вакцинацію населення від коронавірусу, першими щеплення отримають 40 тис. лікарів і медсестер, які працюють з хворими на Covid-19. Наступний етап розпочнеться 10 березня.

Науковці Каролінського інституту та клініки Дандерюд оприлюднили дослідження, згідно з яким імунітет від коронавірусу триває щонайменше 9 місяців.

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У дослідженні брали участь 370 осіб, 96% з яких мали антитіла через 9 місяців після хвороби.

Велика Британія на засіданні Ради Безпеки ООН 17 лютого висуне ініціативу із закликом припинити бойові дії, щоб ефективно провести вакцинацію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб та додав, що закликатиме також країни-члени ООН рівномірно розподілити вакцини по всьому світу.

На думку президента США Джо Байдена, ситуація із Covid-19 у світі суттєво стабілізується до наступного Різдва. Президент також повідомив, що до кінця липня країна отримає 600 млн доз вакцини від коронавірусу. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати кожного американця.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні зріс добовий показник захворюваності на коронавірус.

Станом на 17 лютого зафіксовано 1 280 904 випадки, з них за останню добу виявлено 4 286.

Госпіталізували 2 330 пацієнтів, померли від ускладнень – 147.