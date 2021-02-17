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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Велика Британія закличе весь світ припинити бойові дії заради Covid-вакцинації

Велика Британія представить ініціативу на засіданні Ради Безпеки ООН із закликом до всіх країн світу припинити бойові дії для проведення ефективної вакцинації від Covid-19.

вакцинація, вакцина, щеплення

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. Засідання Ради відбудеться 17 лютого.

– Глобальне охоплення вакцинацією має важливе значення для боротьби з коронавірусом. Ось чому Велика Британія закликає до припинення вогню, щоб дозволити вакцинам проти Covid-19 дістатися до людей, — заявив Рааб.

Міністр також зазначив, що закликатиме країни-члени ООН об’єднати свої зусилля для рівномірного розподілу вакцини від коронавірусу у всьому світі.

Рааб додав, якщо вірус і далі поширюватиметься у районах, де не проводили вакцинацію, то ризик виникнення нових штамів набагато більший.

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Понад 160 млн ризикують залишитися без щеплення від Covid-19 через нестабільність та конфлікти. Зокрема, на Радбезі ООН обговорюватимуть встановлення перемир’я в Ємені, Південному Судані, Сомалі та Ефіопії.

Вакцинація в Україні

Старт вакцинації проти коронавірусу в Україні залежить від постачання перших партій речовини.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що вакцинація затримується і розпочнеться наприкінці цього тижня чи на початку наступного. Раніше повідомляли, що партії з препаратом надійдуть 15 лютого 2021 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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