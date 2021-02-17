Які щеплення потрібно робити дорослому – СПИСОК

Дорослі повинні робити усі щеплення, що й діти, але з інтервалом у декілька років.

Які щеплення повинні робити українці

Найголовніше щеплення, яке треба повторювати кожні 10 років, – від дифтерії та правця. Якщо вакцинація у дитинстві не проводилася, то необхідно зробити три щеплення для формування імунного захисту: перші дві дози вакцини вводяться з інтервалом в один місяць, третя за рік після останньої. Потім ревакцинація проводиться раз на 10 років.

Потрібна ревакцинація й від кору, краснухи та паротиту. Щеплення необхідно повторювати у віці 22-29 років (залежно від термінів останньої ревакцинації), а потім через кожні 10 років.

Дорослі, які не перехворіли на ці інфекції у дитинстві або раніше не були щеплені, для формування імунітету отримують дві дози вакцини з інтервалом між введеннями в один місяць, потім ревакцинація проводиться також один раз на 10 років.

Щеплення від вітрянки дорослій людині може бути зроблене у будь-якому віці, але лише якщо у дитинстві вона не перехворіла на вітряну віспу або не була щеплена, а це означає, що вона не має імунітету до цього захворювання.

Дослідження показали, що імунітет після щеплення від віспи зберігається понад 30 років. Тому програми ревакцинації не передбачені (тобто щеплення від вітрянки робиться один раз у житті).

Рекомендується вакцинуватися людям, які можуть контактувати з потенційними носіями вірусу (працівники дитячих дошкільних установ, шкіл, дитячих поліклінік). Жінкам, які не хворіли на вітрянку і планують вагітність, теж варто зробити щеплення від цього захворювання, оскільки зараження під час вагітності (особливо на ранніх термінах) може призвести до розвитку вад у плода і навіть викидня.

Перед вакцинацією необхідно переконатися, що на цей момент вагітності немає, щеплення потрібно зробити не пізніше, ніж за три місяці до передбачуваного зачаття.

Щеплення від вітрянки можна зробити і для профілактики захворювання, якщо був контакт з хворою людиною. ВООЗ вважає цей захід ефективним, якщо вакцинація проведена не пізніше 72 годин після контакту здорової людини з хворим.

За умови виконання вакцинації і ревакцинації проти гепатиту Б у дитячому віці імунітет зберігається протягом 7-8 років. Ревакцинація рекомендується дорослим у віці від 20 до 55 років.

Особливо варто стежити за регулярністю ревакцинації проти гепатиту Б людям, які входять до групи ризику – медичний персонал, донори, люди, що готуються до хірургічних операцій, переливань крові, – а також особам, у яких існує ризик зараження статевим шляхом.

Щеплення від пневмококової та менінгококової інфекцій роблять одноразово. Ревакцинація рекомендується людям, що входять до групи підвищеного ризику зараження. Ті, які перенесли спленектомію, ВІЛ-інфікованим, які страждають на захворювання крові або на хронічну ниркову недостатність. А також за наявності хронічних захворювань органів дихання, печінки, цукрового діабету та інших хронічних захворювань.

Повторну ревакцинацію від туберкульозу роблять лише за рекомендацією медиків, а також людям, які можуть контактувати з хворими на туберкульоз: медикам, робітникам соціальних служб, місць позбавлення волі.

Повторне щеплення від поліомієліту слід робити перед подорожами до Афганістану, Пакистану, а також країн Азії та Латинської Америки.

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Ціна питання

Для дітей вся вакцинація і ревакцинація за календарем безкоштовна: гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, кір, краснуха, паротит, БЦЖ. Вакцина від сказу також безкоштовна.

Для дорослих кожні десять років – ревакцинація від дифтерії і правця безкоштовна. Іноді за гроші місцевих бюджетів закуповуються вакцини проти грипу або інші вакцини, які не входять до календаря. Але загалом усі інші щеплення робляться за кошти людини, що бажає оновити свій імунітет.

Щоб зробити повторну вакцинацію, необхідно звернутися або до сімейного лікаря за місцем проживання, або у будь-яку приватну клініку.

Якщо лікар дав позитивну рекомендацію до проведення щеплення, і якщо необхідний препарат є, можна провести вакцинацію.

Коштує така послуга від 450 до 2,5 тис. грн. Деякі приватні клініки пропонують знижки, якщо буде проведено повний рекомендований медиками курс ревакцинації проти інфекційних захворювань.

Вакцинація проти коронавірусу

Уже у лютому в Україні повинна початися вакцинація проти коронавірусу.

Масова імунізація допоможе призупинити темпи поширення хвороби в країні.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.