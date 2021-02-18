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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

А чому не п’ять: лікар пояснив, чому не потрібно носити дві маски одразу

Рекомендації щодо носіння одразу двох масок у громадських місцях для боротьби з коронавірусом, які активно обговорюють у світі, є необґрунтованими.

Коронавірус

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів лікар загальної гігієни, екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов.

– У теорії, якщо три або одразу п’ять масок носити, взагалі буде чудово. Тоді взагалі не буде повітря проходити, і все буде добре. На мою думку, це нерозумно і нелогічно, – зазначив Юлій Жигалов.

На його думку, медичні маски проходять відповідні випробування. Якщо їх правильно носити, вони вже гарантують захист.

– Вони розраховані на те, що під час чхання і кашлю небезпечні віруси залишаються на її внутрішньому боці. Тривалість носіння – до двох годин, – додає фахівець.

Водночас найважливіше елементарно дотримуватися правил з боротьби з коронавірусом, які вже встановили.

– Треба просто дотримуватися режиму, потрібно просто її надягати, носити і виконувати вимоги, які вже прописані, – підсумував Юлій Жигалов.

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Рекомендації з носіння масок

У США заявили, що носіння одразу двох масок допоможе ефективніше протистояти коронавірусу.

Обговорюють це питання і в Норвегії.

Детальніше про рекомендації з носіння масок читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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