Рекомендації щодо носіння одразу двох масок у громадських місцях для боротьби з коронавірусом, які активно обговорюють у світі, є необґрунтованими.
Про це у коментарі Фактам ICTV розповів лікар загальної гігієни, екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов.
– У теорії, якщо три або одразу п’ять масок носити, взагалі буде чудово. Тоді взагалі не буде повітря проходити, і все буде добре. На мою думку, це нерозумно і нелогічно, – зазначив Юлій Жигалов.
На його думку, медичні маски проходять відповідні випробування. Якщо їх правильно носити, вони вже гарантують захист.
– Вони розраховані на те, що під час чхання і кашлю небезпечні віруси залишаються на її внутрішньому боці. Тривалість носіння – до двох годин, – додає фахівець.
Водночас найважливіше елементарно дотримуватися правил з боротьби з коронавірусом, які вже встановили.
– Треба просто дотримуватися режиму, потрібно просто її надягати, носити і виконувати вимоги, які вже прописані, – підсумував Юлій Жигалов.
Рекомендації з носіння масок
У США заявили, що носіння одразу двох масок допоможе ефективніше протистояти коронавірусу.
Обговорюють це питання і в Норвегії.
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