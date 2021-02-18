У майже половини пацієнтів, які перехворіли на Covid-19 у тяжкій формі, з’явилися пошкодження серцевої тканини – міокардит, ішемія та інші. Це показала магнітно-резонансна томографія.

Про це повідомили науковці з Університетського коледжу Лондона. Вони досліджували 148 пацієнтів з важкою формою Covid-19, яких виписали з шести лікарень у червні 2020 року.

Головною ознакою, за якими пацієнтів відбирали для дослідження, був високий рівень білка тропоніну.

Цей білок бере участь в процесі скорочення м’язів. Він виділяється в кров, коли м’яз з тих чи інших причин пошкоджується. Тому лікарі часто використовують його рівень як біомаркер деяких захворювань серця.

МРТ показала, що у 80 з 148 пацієнтів (54%) серцевий м’яз був пошкоджений. Аналіз показав, що частина з них були старими, а частина — новими, що з’явилися через коронавірус. У 39 пацієнтів (26%) пошкодження мали запальний характер, у 32 (22%) діагностика показала ішемічну хворобу серця, а ще у дев’яти і те, і інше.

Науковці сподіваються, що результати дослідження дозволять у майбутньому запобігати розвитку хвороб серця та зменшити наслідки Covid-19.

Ускладнення від коронавірусу

Порушення в роботі серця — один з найпоширеніших побічних ефектів Covid-19, а також серйозний фактор ризику, який може вплинути на смерть від цієї хвороби.

Нині вчені активно досліджують, до яких наслідків може призводити зараження коронавірусом нового типу для людей з хронічними хворобами серця та іншими станами, які пов’язані з роботою цього органа, — наприклад, ожирінням або діабетом.

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Джерело: European Heart Journal