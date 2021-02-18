В Україні почастішали випадки самогубства серед підлітків. Від початку року в поліції зафіксували 18 самогубств або спроб їх скоєння.

Діти все частіше стають жертвами так званих груп смерті у соціальних мережах, де є заклики до самогубства.

Лише у Києві за лютий 2021 року з балконів багатоповерхівок випали три дівчинки. Також двоє дітей з Умані та двоє з Боярки наковталися препарату Дротаверин. Вони подивилися відео у соцмережах та випили по 40 пігулок ліків.

Психоаналітик Галина Гладкая розповіла Фактам ICTV про причини скоєння самогубств серед підлітків та як уберегти свою дитину від впливу груп у соціальних мережах.

Чому діти піддаються впливу у соціальних мережах

За словами Гладкої, діти – це віддзеркалення середовища, у якому вони перебувають.

– Коли говорять, що дитина росла в хорошій сім’ї, то треба розуміти, у якому сенсі сім’я хороша. Якщо батьки не курять і не п’ють – це не хороша сім’я, а просто здорова, – зазначила спеціаліст.

Хороша сім’я – це коли батьки цікавляться тим, чим займаються їхні діти. У них є міцний взаємозв’язок, тому діти можуть прийти до батьків і поділитися своїми почуттями та переживаннями.

Психоаналітик стверджує, що 70% дітей ростуть в інвалідизуючому середовищі, де у сім’ї знецінюють почуття та внутрішній світ дитини.

Тому, коли діти виростають, їм складно ділитися з іншими своїми почуттями, проявляти емоції, що впливає на їхній моральний стан.

– Щодо підлітків, то окрім почуттів, у них є купа гормонів, які активно впливають на емоції, і вони відчувають все гіперболізовано. Тим паче, у дітей ще не сформована прифронтальна кора головного мозку, тому вони не здатні до довгострокового планування. Для підлітків найкращий вихід із складної ситуації – це бігти або робити те, що кажуть, – наголошує психоаналітик.

Люди в підлітковому віці часто почуваються покинутими та самотніми, тому вони і знаходять собі так званих друзів у групах соцмереж.

– У цих групах спочатку формують атмосферу дружби, любові та підтримки, що притягує підлітка. Спершу підліткам все подобається. Потім у групі починають давати завдання, які додають адреналіну, що впливає на гормони, це подобається дітям, і їх затягує, – стверджує Гладкая.

Керівники цих спільнот поступово пригнічують особистість дитини. Вони не дають висловлювати сумніви, думки та переживання, бо тоді підлітків виключать із групи. Поступово таке спілкування у групі переростає у погрози від керівників у бік дитини.

– Підліток боїться, що з його батьками чи друзями щось станеться, тому вони виконують все, що їм кажуть, – додала психоаналітик.

Як уберегти дітей від так званих груп смерті

Спеціаліст радить уважніше та відповідальніше ставитися до почуттів, переживань та страхів дітей.

– Між батьками та дітьми має бути довіра. Її можна отримати тоді, коли у сім’ї всі відверті і ніхто не боїться показувати свої емоції та переживання, – наголосила Гладкая.

Також важливо не перекладати на дитину занадто багато відповідальності за її життя. Краще робити це поступово, допомагати, давати поради та показувати свою любов.

Коли варто звертатися до психолога

В умовах пандемії в українців загострилися психологічні проблеми.

Тривожність, роздратованість або, навпаки, апатія, безсоння, хронічна втома, розсіяна увага і перепади настрою – це лише деякі із сигналів, що психологічна допомога не завадить. Якщо при цьому маєте затяжні конфлікти, відчуття безвиході чи власної безпорадності, то із візитом до фахівця краще не затягувати.

Детальніше про те, коли варто звертатися до психолога читайте на Фактах ICTV.