Міністерство охорони здоров’я України схвалило рекомендації щодо деяких питань вакцинації від Covid-19. Згідно з ними щеплення вагітних необхідно відтермінувати до часу після пологів.

Також у МОЗ радять, якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози відтермінувати до часу після вирішення вагітності.

Лікар Євген Комаровський також вважає, що під час вагітності або на етапі її планування особливо обережно треба поставитися до щеплення живими вакцинами. Наприклад, від кору, краснухи, поліомієліту, вітряної віспи, де використовуються живі ослаблені віруси.

– Щодо вакцини від Covid-19, то підстав для таких хвилювань немає: у всіх вакцинах, які зараз доступні, використовуються лише фрагменти вірусу. Тобто загалом цей препарат можна використовувати, але для вагітних коронавірус може бути реально небезпечний, тому захистити себе на етапі планування або у період настання вагітності буде правильно, – зазначив лікар.

Також Комаровський стверджує, що потрібен час на дослідження і випробування для того, щоб з’явилися нормативні документи з дозволом вакцинуватися вагітним жінками.

– За логікою, ні векторні вакцини, ні РНК-вакцини, ні пептидні вакцини не мають протипоказань для застосування вагітним. Я думаю, що вакцинувати вагітних можна і потрібно, а зробити це на етапі планування вагітності було б дуже мудро, – додав лікар.

Коронавірус у вагітних

Вагітні зазвичай мають легкий або безсимптомний перебіг хвороби.

Жінку госпіталізують, якщо перебіг хвороби середній, середньо-тяжкий або наявні такі фактори ризику: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, хронічні захворювання дихальної системи.

За свідченнями лікарів, найтяжчий перебіг хвороби мають жінки в третьому триместрі вагітності.

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Джерело: Євген Комаровський