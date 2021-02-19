Порно міцно й упевнено вкоренилося у життя сучасних чоловіків і жінок. Проте науковці досі сперечаються, чи не шкідливо дивитися фільми для дорослих.

Сексолог, лікар-психіатр Олена Голоцван розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання, що дивитися порно – це нормально. Але деякі люди можуть стати залежними від цього, тому слід бути обережними та не перебільшувати.

– Одна з функцій сексуальності – комунікація. Якщо людина закрита і не може активно комунікувати з іншими у сексуальному плані, тоді легше самому отримати задоволення, споглядаючи порнофільми, – зазначила сексолог.

Також вона додала, що нині порнографічна індустрія затягує людей з розвиненою фантазією до перегляду фільмів та відео.

– У людей можуть бути приховані фантазії, які вони не можуть реалізувати з партнером. Тому вони і дивляться порно, бо там висвітлюються сексуальні бажання чоловіків чи жінок, – стверджує Голоцван.

Як урізноманітнити інтимне життя

Під час тривалого статевого життя з партнером інколи набридає одна і та ж спальня, ліжко та поцілунки.

Щоб уникнути проблем в інтимних стосунках краще урізноманітнювати їх чимось незвичним. Наприклад, рольовими іграми, масажем, стриптизом, водними процедурами.

Детальніше про те, як урізноманітнити інтимне життя читайте на Фактах ICTV.