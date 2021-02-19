На Закарпатті масово зачиняються школи, а розвинуті країни скуповують занадто багато вакцини від Covid-19. Факти ICTV зібрали найцікавіші новини про коронавірус в Україні та світі за 19 лютого.

На Закарпатті через критичну ситуацію з коронавірусом на дистанційне навчання перейшли вже 120 шкіл.

Керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк зазначив, що найбільше шкіл зачинилося на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді.

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль запевнив, що перенесення початку вакцинації в Україні не вплине суттєво на всю кампанію. Прем’єр також пообіцяв, що вакцинація розпочнеться найближчим часом і Україна все ж сподівається отримати першу партію вакцини в лютому.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов терміново вирушив в Індію на переговори щодо постачання додаткових партій вакцини проти коронавірусу.

Йдеться про вакцини кампаній AstraZeneca та NovaVax.

Коронавірус в світі

Польща безкоштовно вакцинуватиме українців, що не мають медстрахування від коронавірусу. Для цього потрібно перебувати на території країни легально та пред’явити паспорт.

Наразі країна вакцинувала вже 2,5 млн громадян.

ЄС, США та Велика Британія закуповують більше вакцин від коронавірусу, ніж потрібно для вакцинації всього їхнього населення.

Надлишок становитиме більше $1 млрд доз, підрахувала організація щодо боротьби з бідністю і запобігання захворюванням ONE Campaign.

ONE Campaign закликає ці країни поділитися вакциною із тими, кому їх не вистачає.

США збільшують свій внесок на міжнародну програму COVAX. Замість $2 млрд Білий дім планує внести $4 млрд.

У повідомленні Білого дому також зазначили, що США планують взяти на себе провідну роль в мобілізації подальших глобальних внесків в COVAX.

Згідно з дослідженням ВООЗ, ймовірність того, що коронавірус потрапив до Китаю ззовні дуже мала.

– Ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ми фокусуємося, – зазначив голова групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я Пітер Бен Ембарек.

Статистика коронавірусу в Україні

Динаміка захворюваності в Україні рухається вгору. З 17 лютого кількість захворілих за добу почала різко збільшуватись.

За три дні добовий приріст збільшився в два рази.

За останню добу захворів 6 531 українець, зокрема 418 дітей та 285 медпрацівників, вилікувалось 5 857 осіб.