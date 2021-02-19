Нормальне інтимне життя – одна з основ здорових стосунків. Проте часто між людьми виникає непорозуміння, вони менше спілкуються, не обговорюють секс та не озвучують свої бажання, що створює проблеми у парі.

Сексолог, лікар-психіатр Олена Голоцван розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання про головні помилки у спілкуванні між партнерами та пояснила важливість статевої конституції.

З віком сексу в парі стає менше

За словами сексолога, необхідно обов’язково стимулювати свій сексуальний потяг з початку статевого життя з партнером.

– Якщо ви у парі і живете статевим життям, то не думайте, що пристрасть у стосунках буде завжди, адже з часом деякі справи, проблеми відволікають від сексуального життя і воно стає менш насиченим, – зазначила Голоцван.

Одноманітний секс слід розбавляти новими збудниками. Наприклад, можна змінити спідню білизну, змінити місце сексу, кудись поїхати хоча б на один день, щоб оживити свої сексуальні фантазії.

Також велике значення має зовнішній вигляд, адже з часом, якщо людина не слідкує за собою, то сексуальність і те, що подобалося чоловіку чи жінці, зникає.

“Справжній чоловік” завжди має бути готовим до сексу

– Неправильно так думати, адже чоловіки теж люди. Вони нервуються, не висипаються, втомлюються і все це впливає на ерекцію та потяг чоловіка до сексу, – стверджує лікар.

Це теж поширений гендерний стереотип. Багато пар припускаються помилки, думаючи, що це правда, а насправді це тільки погіршує їхнє сексуальне життя.

Роль жінки у готовності чоловіка до інтиму теж важлива. Якщо вона постійно буде висловлювати невдоволення, то чоловік боятиметься зробити щось не так. Тому принцип парності дуже важливий.

Жінки маніпулюють сексом

Часто чоловіки жаліються на те, що жінки маніпулюють сексом та відмовляють їм в інтимі.

– Жінки самі себе дуже карають. Коли у жінки є чоловік, який хоче інтиму, любить її і все взаємно, то чому б не розвивати сексуальність у парі. Радуйте одне одного і все буде добре, – підкреслила Голоцван.

Статева конституція

Статева конституція – це здатність до певної кількості завершених статевих актів протягом проміжку часу. Вона вираховується достатньо складно.

– Якщо у парі різні коституції і людина про це чітко знає, це підтвердив спеціаліст і відомо, що одному з партнерів потрібно займатися сексом кожного дня, а іншому двічі на тиждень, то це слід обговорити, – зазначила сексолог.

Вона наголошує, що без обговорення у парі може виникнути сексуальна дисгармонія.

Приблизно протягом двох років після початку інтимного життя з партнером у людини встановлюється УФР – умовно-фізіологічний ритм. Пара може сама визначити свій особистий ритм.

Чи нормально дивитися порно

Сексолог Олена Голоцван також розповіла, що дивитися порно – це нормально, але деякі люди можуть стати залежними від цього, тому слід бути обережними та не перебільшувати.

Також вона додала, що нині порнографічна індустрія затягує людей з розвиненою фантазією до перегляду фільмів та відео.

Детальніше про те, чому у людей з’являється залежність від порно читайте на Фактах ICTV.