Одним із найменш зрозумілих наслідків зараження Covid-19 є порушення мислення, яке може з’явитися у тих, хто перехворів на важку стадію коронавірусу.

Американські медики з кафедри патології Університету Джона Хопкінса в Балтіморі провели дослідження, яке виявило незвичайні скупчення клітин у мозку людей. Вони скаржилися на сплутаність свідомості, порушення уваги і навіть втрату короткочасної пам’яті після Covid-19.

– Ми говоримо про ситуацію, коли пацієнти відчувають “туман” в своїх думках, — зазначив автор дослідження, лікар Девід Науен.

Науковці з квітня до травня 2020 року провели розтин мозку 15 випадково відібраних пацієнтів, які померли від Covid-19, а також двох пацієнтів, які не були інфіковані.

– Ми побачили незвичайні клітини в капілярах – мегакаріоцити, яких я ніколи не бачив в мозку, — заявив він.

Мегакаріоцит – це клітина, яка зазвичай живе в кістковому мозку, де виробляються червоні та інші кров’яні клітини. Але незвично бачити їх в капілярах мозку, тому що капіляри подібні на тонкі трубочки, за якими кисень проходить по всьому мозку.

Дослідницька група виявила мегакаріоцити в мозку однієї третини померлих пацієнтів з коронавірусом.

– Тепер нам потрібно з’ясувати, чому вони містяться у мозку, і що сигналізує їм про те, що вони потрапили в мозок помилково, чи є це зовсім інше запалення, якого ми ніколи не бачили. Ймовірно, ці клітини відповідають за “туман” в мозку і можуть також сприяти підвищеному ризику інсульту, – стверджує науковець.

Порушення мислення може виникати у зв’язку з різними запальними станами, дегенеративними захворюваннями. У разі Covid-19 причиною можуть бути мегакаріоцити. Вчені додали, що покращити стан пацієнтів з проблемами мозку можуть протизапальні препарати.

Ускладнення від коронавірусу

Нині вчені активно досліджують, до яких наслідків може призводити зараження коронавірусом нового типу для людей з хронічними хворобами серця та іншими станами, які пов’язані з роботою цього органа, — наприклад, ожирінням або діабетом.

Науковці з Університетського коледжу Лондона вже дослідили вплив Covid-19 на серцево-судинну систему. У майже половини пацієнтів, які перехворіли на Covid-19 у тяжкій формі, з’явилися пошкодження серцевої тканини – міокардит, ішемія та інші.

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Джерело: U.S.News