За останні три місяці в Демократичній Республіці Конго різко зросла кількість випадків чуми. Наразі зареєстровано понад 520 заражень цією хворобою. 31 випадок вже закінчився летально.

За словами міністра охорони здоров’я провінції Ітурі Патріка Карамури, здебільшого хворіють на бубонну чуму, проте зареєстровано п’ять випадків легеневої та два – септичної.

Середній вік хворих становить 13 років, але вже траплялись випадки чуми у немовлят та людей старше 70 років.

Чума у провінції Ітурі – епідемічне захворювання. З 1926 року на території Ітурі фіксують її спалахи. Останній був зафіксований в липні цього року.

Чума в XXI сторіччі

В липні 2020 року на Півночі Китаю було зафіксовано випадок бубонної чуми. Зараження відбулося в автономному районі Внутрішня Монголія в Баян-Нур.

В окрузі запровадили третій рівень небезпеки і закликали місцевих мешканців не вживати м’ясо гризунів.

Це не перший випадок чуми в Баян-Нурі, адже монгольські бабаки, яких іноді вживають в їжу, є переносниками цієї хвороби.