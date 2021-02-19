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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

У ДР Конго виявили понад 500 заражень чумою, є загиблі

За останні три місяці в Демократичній Республіці Конго різко зросла кількість випадків чуми. Наразі зареєстровано понад 520 заражень цією хворобою. 31 випадок вже закінчився летально. 

У ДР Конго виявили понад 500 заражень чумою, є загиблі

За словами міністра охорони здоров’я провінції Ітурі Патріка Карамури, здебільшого хворіють на бубонну чуму, проте зареєстровано п’ять випадків легеневої та два – септичної. 

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Середній вік хворих становить 13 років, але вже траплялись випадки чуми у немовлят та людей старше 70 років.

Чума у провінції Ітурі – епідемічне захворювання. З 1926 року на території Ітурі фіксують її спалахи. Останній був зафіксований в липні цього року.

Чума в XXI сторіччі

В липні 2020 року на Півночі Китаю було зафіксовано випадок бубонної чумиЗараження відбулося в автономному районі Внутрішня Монголія в Баян-Нур.

В окрузі запровадили третій рівень небезпеки і закликали місцевих мешканців не вживати м’ясо гризунів.

Це не перший випадок чуми в Баян-Нурі, адже монгольські бабаки, яких іноді вживають в їжу, є переносниками цієї хвороби.

Джерело: AFP

Фото: Depositphotos

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