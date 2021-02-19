Будь-яке порушення в організмі може негативно вплинути на якість статевого життя чоловіка. Тому їм важливо дбати про себе та уникати хвороб за допомогою профілактики.

Сексолог, лікар-психіатр Олена Голоцван дала поради для чоловічого здоров’я у програмі Є здорове питання Фактам ICTV.

1. Відчувати своє тіло.

– Слід слухати своє тіло та свої бажання. Тренувати інтимні м’язи, щоб статевий акт був довшим та приносив задоволення як чоловіку, так і жінці, – зазначила сексолог.

2. Зменшити кількість стресу. Лікар радить всі проблеми та думки відпускати та не зациклюватися на негативі. Важливо не носити ці проблеми у голові, адже вони заважають прояву сексуальності, фантазіям.

3. Гуляти та займатися спортом. Це найпростіша порада, яка допоможе прибрати після сидячого робочого дня застій в органах малого таза, що впливає на потенцію, ерекцію та сексуальний потяг.

– Під час перерви на роботі слід вставати з робочого місця та робити дихальні вправи діафрагмою. Вона прекрасно масажує всі внутрішні органи, – стверджує Голоцван.

Від занять спортом у чоловіка одразу виробляється тестостерон, але важливо не перезайматися, щоб не було звороного ефекту.

4. Правильне харчування. Чоловікам, як і жінкам, слід їсти правильну, здорову їжу. Не варто їсти прості вуглеводи, за допомогою яких утворюється жир в організмі, що теж згубно впливає на потенцію.

5. Сон. Лягайте спати до півночі. Здоровий 7-8-годинний сон не тільки допомагає відновити сили, але і сприяє правильному виробленню тестостерону і гормонів, які бережуть м’язи, продовжують молодість і знижують запалення.

6. Масаж. Після миття можна притирати яєчка рушником, щоб м’язи не застоюватися. Також для тренування м’язів тазового дна можна виконувати вправу Кегеля.

7. Відмовтеся від шкідливих звичок. Паління і алкоголь ведуть до тривалого спазму судин в області малого таза і шкодять чоловічому здоров’ю.

8. Планові обстеження. Завжди своєчасно звертайтеся до лікаря при першій підозрі на проблеми урогенітального тракту, ніколи не займайтеся самолікуванням.

Як посилити потенцію та оргазм чоловікові

Проблеми у ліжку можуть сигналізувати про погане здоров’я, тобто це дзвіночок, аби звернутися до ендокринолога, невролога або просто до терапевта. Однак, хоча б раз на рік потрібно звертатися до андролога для профілактики.

Простими способами можна посилити чоловічу силу, варто лише дотримуватися здорового спосібу життя та збалансованого харчування, а також практикувати різні вправи.

Детальніше про те, як посилити потенцію чоловікові читайте на Фактах ICTV.