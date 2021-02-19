Сексуальна активність протягом життя – це індикатор здоров’я та сили. Але все частіше чоловіки звертаються до спеціалістів з проблемами інтимного характеру.

Сексолог, лікар-психіатр Олена Голоцван розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання про психологічні проблеми чоловіків та проте, у якому разі варто звертатися до спеціаліста.

З якими проблемами звертаються

За словами спеціаліста, найчастіше чоловіки приходять з порушеннями ерекції, зниженням потягу до партнера.

– Дуже неприємно, що до мене частіше почали звертатися молоді чоловіки віком 22-24 роки з порушеннями ерекції та відсутністю потягу до протилежної статі, – зазначила спеціаліст.

Водночас старші чоловіки приходять з проблемою передчасного сім’явиверження.

– Якщо є пробеми з ерекцією, то багато чого ще залежить від партнерки. Наприклад, коли їй постійно щось не подобається і чоловік боїться зробити щось не так через тиск з боку жінки. Тому принцип парності дуже важливий, – зазначила лікар.

Що призводить до інтимних проблем

особливості особистості;

особливості виховання;

порушені стосунки у парі.

Коли варто звернутися до спеціаліста

Якщо чоловік відчуває дискомфорт, проблеми з ерекцією, сексуальним потягом, то варто звернутися спочатку до уролога, щоб перевірити, чи немає фізіологічних проблем.

– Коли чоловік перевірив функціонування органів і з’ясувалося, що нічого на ерекцію не впливає, тоді слід звернутися до психолога. Але важливо, щоб спеціаліст був кваліфікований у темі сексу, – каже Голоцван.

Вона стверджує, що багато психологічних проблем є причиною порушення ерекції, передчасного сім’явиверження та іншого.

– Не потрібно боятися психологів, сексологів. Зараз це в тренді і може допомогти вам позбутися страхів, комплексів та пізнати більш глибоко сексуальність, – наголошує лікар.

Чому важливо спілкуватися з партнером про секс

Часто пари недостатньо спілкуються про секс та свої бажання, що призводить до проблем у стосунках.

Необхідно обов’язково стимулювати свій сексуальний потяг від початку статевого життя з партнером. Одноманітний секс слід розбавляти новими збудниками. Наприклад, можна змінити спідню білизну, змінити місце сексу, кудись поїхати хоча б на один день, щоб оживити свої сексуальні фантазії.

Детальніше про спілкування партнерів про секс читайте на Фактах ICTV.