До України з Індії відправилася перша партія вакцини проти коронавірусу від Covishield, яку виготовляють у індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією Oxford-Astra Zeneca.

Щоб проконтролювати відправку вакцин, до Індії особисто вирушив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Україна має стати однією з перших країн, які отримають цю вакцину з Індії у лютому.

– Надалі, як очікується, поставлятиметься більша кількість вакцин, зроблена в Індії, оскільки в Індії нарощується виробництво, щоб забезпечити безпеку здоров’я України та добробут усіх українців, – йдеться в повідомлення Посольства Індії в Україні.

Індія виробляє 60% усіх вакцин у світі, тут розташовані кілька основних виробників вакцин.

Характеристика вакцини Covishield

Вакцину Covishield виготовляють з ослабленої версії вірусу застуди шимпанзе. Його модифікували, щоб він був більше схожий на коронавірус – однак він не може спричиняти хвороби.

Принцип роботи такий: вакцину вводять пацієнтові, вона спонукає імунну систему виробляти антитіла і готує її для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Як і з іншими вакцинами, щеплення потрібно робити двічі з інтервалом у кілька тижнів.

Плюсом для використання вакцини є те, що її можна зберігати за температури +2…+8 градусі, тобто вона не потребує додаткового обладнання.

Ефективність вакцини

Результати міжнародних клінічних випробувань вакцини Oxford-Astra Zeneca свідчать, що коли людям вводили половину дози, а потім повну, ефективність досягла 90%.

Індійський Інститут сироватки крові вважає, що Covishield є високоефективним препаратом, що доводять дані досліджень III фази у Великій Британії та Бразилії.

Однак група з питань захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявила, що затвердження препарату було поспішним, адже виробник ще не завершив дослідження на індійцях.

Куди ще постачають вакцину Covishield

У червні 2020 року AstraZeneca уклала ліцензійну угоду з Інститутом сироватки крові на постачання 1 млрд доз для країн з низьким та середнім рівнем доходу і зобов’язалась забезпечити 400 млн до кінця минулого року.

Одні з перших доз вакцин відправили в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М’янму та Сейшели.

Індія також планує відправляти вакцини Covishield до Шрі-Ланки, Афганістану, Маврикію та Бразилії.

Ціна вакцини Covishield

Різниця між вакцинами Covishield і AstraZeneca щонайменше видніється у ціні. Як стверджують виробники, доза індійської вакцини коштуватиме приблизно $2,74 (200 рупій).

Водночас доза британської вакцини коштує майже вдвічі дорожче – $4-5 за дозу.

Наразі українська влада офіційно ціну індійської вакцини не публікувала.

15 лютого ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дозволила використовувати її в межах ініціативи COVAX.