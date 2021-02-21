Вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech здатна не тільки захищати від коронавірусу, а також запобігати його передачі.

Про це відомо з дослідження, яке провели німецькі вчені за участю МОЗ Ізраїлю. Результати вказують на те, що вакцина на 89,4% запобігає передачі коронавірусу від людини до людини.

Деталі дослідження поки невідомі, адже його ще не опубліковані.

Дослідження мережі медичних послуг в Ізраїлі Clalit свідчать про те, що дві дози вакцини Pfizer на 94% знижують кількість нових випадків інфікування Covid-19. Ефективність вакцини зростає через два тижні або більше після другої дози препарату.

Вакцина Pfizer/BioNTech в Україні

За словами очільника ЮНІСЕФ Андрія Славуцького, вакцина Pfizer/BioNTech надійде в Україну наприкінці лютого – на початку березня.

Вакцину з аеропорту Бориспіль забере логістична компанія. Далі її перевезуть до центрального складу компанії.

Після цього її доставлять в регіони у спеціальних контейнерах з сухим льодом. Мобільній бригаді видаватимуть для вакцинації 96 або 102 дози речовини на день.

Джерело: Der Spiegel